De JLo a Ariana Grande: la "maldición" de Vera Wang, famosas ahora separadas que lucieron sus trajes de novia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: The Grosby Group// Ron Galella Collection via Getty Images// Instagram Vera Wang es una de las diseñadoras más prestigiosas de la moda nupcial, gracias a sus creaciones sofisticadas y lujosas. Muchas celebridades han confiado en ella para su gran día pero en las redes sociales se ha viralizado su "maldición", señalando que muchas de las novias que usan sus trajes ¡acaba divorciándose! Empezar galería Ariana Grande y Dalton Gómez Novias de 2021 Ariana Grande Credit: IG Ariana Grande La pareja se casó en mayo de 2021 en una íntima ceremonia. El vestido, confeccionado en seda de color blanco, era perfecto para la silueta de la cantante. De corte imperio y con un pronunciado escote en la espalda, lo lució con un velo hasta los hombros y un lazo de satén en la parte superior. Según TMZ la pareja ha estado separada desde enero de 2023. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López y Marc Anthony Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: Bauer-Griffin/GC Images Una pareja bien avenida a pesar del divorcio que firmaron en 2014. Después de 7 años de matrimonio, los cantantes se separaron en 2011. Aunque el enlace se rodeó de muchas medidas de seguridad, pudimos captar a la novia con un vestido de silueta sirena, con escote corazón y larga cola. Con incrustaciones de perlas y cristales, contó con un recubrimiento de delicado tul transparente que le dio un aspecto muy romántico. 2 de 10 Ver Todo Mariah Carey y Tommy Mottola Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: Ron Galella Collection via Getty Images Con una multitudinaria y lujosa boda en 1993, la pareja se separó en 1997 y firmó el divorcio en 1998. El vestido de novia estaba inspirado en el de la Princesa Diana, con un corsé ajustado de seda color marfil y una voluminosa falda de organiza y tafetán, adornada con encaje y perlas que necesitó seis asistentes para sostener la cola. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian y Kris Humphries Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: The Grosby Group Quizá no recuerden este matrimonio pues duró solo 72 días en 2011. Según comentó Kardashian a la revista People, no supo qué vestido usaría para la ceremonia hasta dos días antes del enlace, que fue televisado en su show de telerrealidad. El traje, con un corpiño palabra de honor y voluminosa falda de tul con encaje chantilly en la cola, fue descrito como "Cenicienta" por la propia diseñadora. La empresaria lució además una original corona. 4 de 10 Ver Todo Jennifer Garner y Ben Affleck Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: Splash News/The Grosby Group Parece que Jennifer López y Jennifer Garner tienen más cosas en común de las que pensamos, pues Garner también lució un diseño Vera Wang en su íntima boda con el actor en 2005. Celebrada en las playas de las Islas Trucos y Caicos, la actriz eligió un modelo con tirantes de tul, corte imperio y caída fluida, con un ligero velo. Se divorciaron en el 2015. 5 de 10 Ver Todo Jennifer Aniston y Brad Pitt Una de las parejas doradas de Hollywood. El mundo enloqueció cuando la pareja se casó en el año 2000. Fiel a su estilo, la actriz eligió un vestido con un cuerpo de cuello halterofilias cubierto de pedrería y un romántico velo de tul que portó con el cabello suelto. Los tórtolos se divorciaron en el 2005. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Khloé Kardashian y Lamar Odom Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: Startraks Photo/The Grosby Group Igual que su hermana mayor, la empresaria se casó con el basquetbolista en una lujosa ceremonia, también televisada. La pequeña de las Kardashian optó por un diseños de corte sirena, con el cuerpo drapeado y voluminosos volantes de tul en la parte de abajo, y un fajín plateado con lazada en la parte de atrás. La pareja se divorció en 2016 después de 3 años de matrimonio. 7 de 10 Ver Todo Kaley Cuoco y Ryan Sweeting Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: IG Kaley Cuoco Apenas seis meses después de conocerse, la actriz y el tenista se dieron el sí quiero en el 2013. Cuoco eligió un poco convencional vestido con corpiño y falda de tul en color rosado, pero se divorciaron tres años después. 8 de 10 Ver Todo Jessica Simpson y Nick Lachey Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: Facebook Una de las primeras novias en asociarse con esta "maldición" fue la cantante, actriz y diseñadora que contrajo nupcias en el año 2002 y se divorció en 2006. Su traje, palabra de honor cubierto de encaje con falda en A, se hizo tan popular que a pesar de estar hecho a la medida, la diseñadora lanzó una versión similar para sus tiendas. Simpson lució además una diadema de diamantes de Harry Winston de 11 quilates sujeta a su velo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Avril Lavigne y Deryck Whibley Maldición Vera Wang novias divorciadas Credit: The Grosby Group Con tan solo 21 años, la cantante canadiense se casó con el músico en 2006 y sorprendió a todos por su elección, pues a pesar de su estilo grunge-emo, optó por un elegante vestido blanco con un escote palabra de honor festoneado y falda voluminosa y con cola cubierta de encaje, que acompañó con un larguísimo velo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image De JLo a Ariana Grande: la "maldición" de Vera Wang, famosas ahora separadas que lucieron sus trajes de novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.