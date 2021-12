Tu madre te vestía así: estas venezolanas han vuelto a poner de moda la ropa clásica hecha a mano para bebés Con su marca Tot a Porter han apostado por poner en valor las prendas hechas a mano en tejidos sostenibles y con detalles artesanos como bordados, nido de abeja o encaje Valencienne. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tot a Porter moda clasica artesana bebes Isabella Soto e Isabel Sanchez. | Credit: Cortesía Cuando la venezolana Isabella Soto estaba terminando su maestría en Administración de negocios, visitó un pequeño taller artesano de ropa de bebés en España para hacer un regalo y surgió el flechazo. Junto a su amiga de la infancia Isabel Sánchez, decidieron apostar por el regreso a las prendas tradicionales en tejidos de primera calidad, con exquisitos detalles y totalmente hechos a mano para los más pequeños de la casa. Así nació Tot a Porter. Conjuntos de primera puesta, trajes de bautismo, amorosos suéteres de lana o perlé, vestidos con encajes Valencienne y batistas de algodón pueblan su catálogo. Y aunque se trata de ropa clásica y artesana, su modelo de negocio es 100% digital, pudiendo llevar la moda de antaño a cualquier parte del mundo en cuestión de días con solo un clic. ¿Cómo os decidisteis a poner en marcha este proyecto?

Isabella: Tot a Porter nace de un vínculo familiar hacia la tradición. Mi madre tiene raíces españolas por lo cual desde pequeña pasó siempre mucho tiempo en España. Desde entonces conocía un taller que hacía ropa de niños a mano a la medida y ahí nos mandaba a hacer todos los vestidos y primeras puestas. Yo no conocía el taller hasta el 2017 cuando nacieron mis sobrinos y ella fue a hacer, como buena abuela latina, un pedido completo. Al entrar, me enamoré del producto, de la artesanía detrás de cada pieza, de las historias, de su know-how. En ese momento yo estaba completando mi MBA, y la señora del taller [nos preguntó] si nos interesaría llevar el producto a Estados Unidos pues las ventas en España cada vez estaban más difíciles. Yo decidí continuar la conversación y llevarme algo para hacer un exploración de mercado y ver si era una oportunidad. Una vez completé esa tarea, contacté a Isabel, quien era una amiga cercana de mucho años para ver si me podía apoyar con la parte de producción en España. Así decidimos poner en marcha el proyecto formalmente. A pesar de tener un producto artesanal, muy tradicional, decidimos modernizar la experiencia de compra y hacer completamente digital la experiencia. "Buscamos cubrir un nicho a través de esos modelos clásicos que cuando la clienta los ve dice 'así me vestían a mí'". Tot a Porter moda clasica artesana bebes Credit: Cortesía ¿Por qué ropa de bebé clásica?

Sentimos que aún hay una oportunidad de mercado. El mercado de ropa de bebé ha venido creciendo y cada vez vemos una mayor oferta, sin embargo había una oportunidad entre las marcas de lujo que es la que busca cubrir Tot a Porter de un producto tradicional, hecho a mano y de alta calidad. Buscamos cubrir un nicho a través de la oferta de modelos clásicos, encajes, linos y batistas de algodón. Esa ropa que cuando la clienta la ve, dice "así me vestían a mi" y que muchas veces quisiera poder tener para su bebé. Es un momento muy especial para una mujer, que pasa a convertirse en madre y busca con mucho esmero esas prendas únicas para las fotos, el bautizo y el primer cumpleaños. ¿Por qué elegisteis España como base de operaciones?

El producto se hace y nace ahí. El know-how y los años de experiencia que tiene España en el mercado de ropa de bebés y niños es reconocido a nivel mundial. Es un producto que se destaca, las artesanas manejan con pericia las diferentes técnicas de costura y tejido a mano y llevan pasión y honor por el trabajo que hacen. Tot a Porter moda clasica artesana bebes Credit: Cortesía ¿Cómo os ha influido ser venezolanas en este emprendimiento?

Isabel: Al no estar en tu país, te esfuerzas mucho más, estás fuera de tu zona de confort. Yo trabajo desde Madrid y mi socia Isabella desde Nueva York. Las dos somos venezolanas y venimos de familias emprendedoras, con lo cual tenemos ese legado que queremos mantener y lograr tener éxito fuera de Venezuela es para nosotras un gran reto. El hecho de ser mujeres y latinas es sin duda una oportunidad hoy en día, al ser una tendencia actual. "Es un momento muy especial para una mujer, que pasa a convertirse en madre y busca con mucho esmero esas prendas únicas para las fotos, el bautizo y el primer cumpleaños". Trabajáis con diferentes artesanas, ¿cómo funciona exactamente?

Sí, trabajamos con talleres en diferentes partes de España. Cada uno de nuestros talleres se caracteriza por estar liderado por mujeres y por tener ya mas de una generación ejerciendo esta labor. Cada taller tiene un estilo propio que nosotras respetamos y lo que buscamos es darles una exposición internacional. Cada uno de los talleres tiene una especialidad, uno es mejor en punto o sea los jerseys bordados a mano, otro en vestidos con punto smock y nido de abeja, otro en prendas lenceras que se distinguen por trabajar los encajes, así que con cada taller trabajamos de forma diferente. Constantemente recibimos propuestas de talleres que quieren trabajar con nosotras, pero somos muy cuidadosas a la hora de elegir un aliado. Cuidamos mucho la calidad y los detalles, que el producto sea hecho a mano y exigimos mucho en que el resultado de la prenda esté muy bien trabajada: utilizando telas 100% algodón, encajes valencienne, tiras bordadas de algodón y que la confección sea perfecta y siente bien al momento de ponérsela al bebe. Tot a Porter moda clasica artesana bebes Credit: Cortesía Efectivamente, mi madre me vestía así. ¿Creéis que se ha perdido ese estilo? ¿Por qué?

Sin duda ha cambiado la forma de vestir a los niños y a los bebés porque las madres de hoy en día somos más prácticas. Sin embargo, aún las madres quieren tener prendas de calidad, con diseños únicos para ocasiones especiales como el bautizo, las fotos, un cumpleaños. El punto smock o nido de abeja, por ejemplo, sigue estando muy de moda en las prendas de bebe, sin embargo vemos que la calidad ha disminuido porque están hechos a máquina. En esto se diferencia Tot a Porter y es la razón por la que tenemos una base de clientas tan fiel; porque una vez que tienen en su mano una prenda nuestra quieren repetir, porque son capaces de apreciar que están hechas a mano y que son especiales, diferentes a lo que se ofrece en el mercado masivo. Nuestras prendas son realmente exclusivas y de muy alta calidad. Tot a Porter moda clasica artesana bebes Credit: Cortesía ¿Cómo elegís los diseños y prendas que vender?

Los diseños que hacemos son clásicos. Son cortes de toda la vida que las artesanas de nuestros talleres tienen la experiencia de hacer. Los diseños están más definidos por los detalles y la temporada: la tela, los colores, los botones, los encajes, los bordados, las terminaciones, los cuellos, las mangas, los lazos. La belleza y lo que hace diferente e única cada pieza es la delicadeza y finura de la artesanía a mano y la calidad de la materia prima que se usa para la confección. Se pone particular atención en que sea una pieza delicada con terminados impecables. Esa parte la trabajamos nosotras directamente de la mano de las artesanas y creamos dos colecciones al año, además del producto de catálogo que tenemos disponible todo el año. "En esta época donde los productos son elaborados de forma masiva, queremos regresar a darle valor al trabajo meticuloso y delicado de una prenda confeccionada a mano, de forma sostenible y que puede ser pasada de generación en generación". ¿Cuáles son los estilos más demandados?

Los estilos más buscadas son los vestidos clásicos, con colores tradicionales blanco, rosas, azul y crudo. El nido de abeja y los encajes. Ha tenido mucho éxito los vestidos a juego con las capotas. El cliente nos busca porque ofrecemos esas prendas de toda la vida que hoy en día son más dificiles de conseguir y más aun en Estados Unidos. Tenemos la ventaja de ser un negocio 100% digital donde la prenda te llega a casa en 3 días con un empaque muy cuidado. Tenemos muchas clientas que llegan a nosotros buscando una prenda para el bautizo, el faldón de cristianar y luego acaban comprando otras prendas, aprovechando para hacer regalos y también comprando prendas de la temporada. Los conjuntos de varón también tienen gran alcance y gustan mucho. Así como los jerseys tejidos a mano en punto de lana para invierno y de perlé para el verano. Tot a Porter moda clasica artesana bebes Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué queréis transmitir con Tot a Porter y a qué tipo de público os gustaría llegar?

Con Tot a Porter queremos transmitir el valor de las piezas clásicas, la tradición y la artesanía española de ropa de bebé y niños. Es un trabajo muy delicado y especial que cada día se ve menos. En esta época donde los productos son elaborados de forma masiva, queremos regresar a darle valor y significado al trabajo meticuloso y delicado de una prenda confeccionada a mano. Una prenda que se hace de forma sostenible y lleva consigo un valor inherente de quién lo pone corazón y esfuerzo a su trabajo. Cada pieza se piensa para que pueda ser parte de un armario para siempre, para ser pasada de generación en generación. Nos gustaría llegar a un público que aprecie la belleza de ese trabajo y sea a fin a estos valores.

