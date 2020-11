Close

¡Es enorme! Por fin vemos de cerca el anillo de compromiso de Gwen Stefani Durante unos instantes pudimos admirar el enorme diamante que Blake Shelton le regaló para sellar su compromiso. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 27 de octubre, la cantante Gwen Stefani y Blake Shelton, anunciaron al mundo que se comprometían, compartiendo la misma imagen en sus respectivas cuentas de Instagram. La sonriente pareja besándose y ella, con la mano extendida luciendo sortija en la mano izquierda. Acompañando a la imagen ella simplemente escribió "Sí, por favor", mientras que el también cantante fue un poco más romántico con su mensaje: "Hey Gwen Stefani, gracias por salvar mi 2020... Y el resto de mi vida... Te quiero. ¡He oído SÍ! Pero en dicha fotografía no podíamos apreciar las características de la alianza, aunque se adivinaba grande y sabemos que a la cantante le gusta el brillo, no nos podíamos imaginar el tamaño de ese diamante. Hasta ahora. El pasado domingo, pudimos vislumbrar la magnífica joya en una de sus historias de Instagram, en su camino a la gala de los People's Choice Awards, en la que Blake estaba nominado. En el vídeo, la cantante de Hollaback Girl, habla a su cámara en modo selfie, llevando mascarilla y explica que mientras Blake entra a la gala por estar nominado, ella esperará en el coche para apoyarle moralmente. En su discurso, su mano entra en el plano ¡y ahí esta! Image zoom Credit: Cortesía Instagram Stories/ Gwen Stefani "Básicamente tengo que estar en el coche por el COVID, pero estoy aquí para apoyar a Blake en caso de que gane", dijo mientras podíamos ver el gran diamante de corte cuadrado que parece tener otros diamantes de corte baguette a los lados. Shelton no solo ganó, sino que por supuesto le dedicó el premio a su amada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz pareja se enamoró en el set de The Voice en 2015, mientras sanaban sus corazones rotos de sus respectivos divorcios, y han estado juntos desde entonces. Esperamos poder admirar pronto con más detalle este anillo de compromiso tan importante para ambos. Si así es la joya, ¿cómo será el vestido?

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Es enorme! Por fin vemos de cerca el anillo de compromiso de Gwen Stefani

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.