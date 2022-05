9 veces que la reina Letizia le ha copiado el look a una celebridad y una que le copiaron a ella Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Getty Images La reina de España tiene un gusto exquisito a la hora de vestir y no le teme a arriesgar con la moda. Sus preferencias de estilo le han llevado a coincidir con actrices, modelos ¡y hasta influencers! ¿A quién le queda mejor? Empezar galería Renée Zellweger reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Desiree Navarro/ WireImage// Manuel Medir/ Getty Images Durante un homenaje a Carolina Herrera en 2014, la actriz presumió un vestido naranja con mangas tipo kimono firmado por la venezolana que apenas hace unos días, la monarca española lució en una entrega de premios. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Nicole Kidman reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Alex Wong/ Getty Images// Charley Gallay/ Getty Images Este glamoros conjunto azul marino con brillos de Nina Ricci que la australiana utilizó en una premiere en enero de 2015 y la reina meses más tarde durante su visita a Washington DC, no ha sido la única ocasión en la que actriz y monarca han coincidido. 2 de 10 Ver Todo Karlie Kloss reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Steve Granitz/ WireImage// Patrick Van Katwijk/ Getty Images Cómo olvidar el vestidazo con capa de Stella McCartney que la modelo usó en los Oscar de 2017 y la reina, meses más tarde y en color rojo, empleó en la fiesta de cumpleaños de Guillermo de Holanda. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Melania Trump reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Molly Riley- Pool/Getty Images// Chip Somodevilla/ Getty Images La entonces primera dama, recibió con este modelo de Michael Kors en azul cielo a la presidenta de Panamá en junio de 2017. La reina española, como gesto de diplomacia, usó el mismo diseño en rosa para visitar a los Trump en la Casa Blanca un año más tarde. 4 de 10 Ver Todo Kylie Jenner reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Antonio De Moraes Barros Filho/ FilmMagic// Carlos R. Alvarez/ WireImage A pesar de que llevan vidas totalmente diferentes, durante la Semana de la Moda de 2016, la empresaria de belleza apostó por un vestido tricolor con abrigo a juego de Hugo Boss, que en noviembre de ese año Letizia paseó por Portugal. 5 de 10 Ver Todo Kerry Washington reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Desiree Navarro/ WireImage// Carlos R. Alvarez/ WireImage La actriz estadounidense eligió este vestido de cuadros con flores bordadas de Carolina Herrera para asistir a una charla en 2016, mientras que Letizia lo usó un año después durante un congreso. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio January Jones reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Jose Luis Cuesta-Pool/Getty Images// Frank Trapper/ Corbis Entertainment En la entrega de los premios del sindicato de actores - SAG Awards- de 2011, la actriz de Mad Men deslumbró con este diseño estilo sirena con encaje de Carolina Herrera. La española lo portó para una cena oficial en 2014, eso sí, todo negro. 7 de 10 Ver Todo Nicole Kidman reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Europa Press// Jon Kopaloff/ FilmMagic En el 2017, con tres meses de distancia, ambas mujeres lucieron este romántico diseño azul con flores bordadas de Carolina Herrera con pequeñas diferencias: el de la australiana con mangas de tul y hasta los pies, el de la reina con mangas a juego y silueta evasé. 8 de 10 Ver Todo Karlie Kloss reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Europa Press// Krista Kennell/ Patrick McMullan De nuevo modelo vs reina. En este caso se trata de un femenino traje en color rosa empolvado con alegre flores bordadas, también de Carolina Herrera, que Letizia presumió corto a la rodilla con manga larga en los premios Princesa de Asturias de 2017, y Kloss en una versión con un cuello de camisa y largo en una entrega de premios meses antes. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melania Trump reina letizia vestido igual que celebridad Credit: Europa Press// Instagram Con este vestido de Dries Van Noten negro con flores doradas, Letizia nos dejó maravillados y es uno de sus looks más elegantes hasta la fecha. Lo lució en noviembre de 2018 y poco más tarde, en la recepción navideña que el matrimonio Trump ofreció en la Casa Blanca, fue Melania quien llevó el mismo diseño. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

