VASERlipo, la nueva e innovadora manera de deshacerte de los rollos de grasa En solo cinco días puedes regresar el trabajo. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Deshacerse de esos rollitos de grasa no es cosa fácil y no podemos negar que nos intrigan mucho los nuevos tratamientos que prometen deshacerse de ellos en un dos por tres. Y es que, con tantos avances en el mundo de la belleza, es difícil saber cuál es la mejor opción. Por eso nos gusta informales de todo lo existe en el mercado, para que así sepan lo que investiguen cuál es que más le conviene. ¿La nueva opción para lucir regia sin necesidad de matarse en el gimnasio? VASERlipo, una nueva forma más segura de deshacerse de la grasa no deseada. Hablamos con el cirujano plástico basado en Miami Onelio García Jr, para que nos explicara todo acerca de esta nueva opción que nos puede simplificar la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Doctor, ¿qué la VASERlipo y cómo funciona? Es la nueva generación de aparatos de ultrasonidos designados específicamente para hacer liposucción. VASER usa energía ultrasónica para fragmentar la grasa y lo hace de manera más eficiente con un mayor margen de seguridad que otros procedimientos hechos con aparatos ultrasónicos. ¿Cuál es la diferencia entre una liposucción convencional y VASERlipo? La VASERlipo usa energía ultrasónica para demoler la grasa y la liposucción tradicional desintegrada la grasa en forma manual con una cánula. Desintegrar la grasa en forma manual causa mucho más sangrado, mas moretones e hinchazón. Desintegrar la grasa con VASER permite una absorción más precisa especialmente en áreas como la espalda. Image zoom ¿Quién es el candidato perfecto para este tipo de operación? El candidato perfecto para cualquier tipo de liposucción es una persona joven, saludable, cerca a su peso ideal, con depósitos de grasa en áreas específicas y con piel bien tonificada. Como VASER está asociado con una mejor retracción de la piel, nuestra selección ha sido extendida a pacientes con sobrepeso con nivel de tonificación de piel moderado y con ellos todavía se obtienen increíbles resultados. ¿Cuáles partes del cuerpo son normalmente tratadas con VASER? En nuestra clínica el procedimiento más pedido es el VASERlipo del torso. Los muslos y los brazos también son populares. ¿Qué tiempo de reposo se necesita después de someterse a este procedimiento? Normalmente la mayoría de nuestros pacientes regresan al trabajo en cinco días. ¿Qué precio tiene? Un procedimiento corto como por ejemplo en el área del cuello puede costar $2,500. Un procedimiento más largo (de 3 a 5 horas) puede costar entre $10,000 y $14,000. Advertisement EDIT POST

