Esta herramienta hará que extrañes menos las visitas al spa Si tu problema son los poros cerrados, esto será tu salvación. By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En la constante búsqueda de mantener las arrugas bien lejos y tener un rostro radiante, las mujeres estamos dispuestas a usar todas las cremas necesarias, a hacernos los faciales más populares y hasta a inyectarnos uno que otro relleno. Está claro que para mantener un rostro fresco y envidiable debemos tener una rutina de belleza que incluya un suero, un aceite facial y un hidratante preferiblemente con protector solar. Además, no nos podemos olvidar de exfoliarnos y usar una mascarilla, dos o tres veces por semana. Para muchas también es necesario hacerse una limpieza fácil profunda periódicamente en un spa. Pero como esa opción no es posible en este momento, deben ingeniársela cómo puedan. Por eso esta herramienta se ha convertido en un must para las mujeres que antes de la cuarentena visitaban con frecuenta a su esteticista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos del vaporizador facial, una herramienta que puede cambiar la apariencia de tu piel. Es así como llevar el spa a la comodidad de tu casa especialmente en estos momentos en que el estrés se puede reflejar en tu piel. Y es que esta maravilla de aparto no solo hidrata y purifica el rostro, sino que también abre los poros para que puedas extraer la suciedad y las impurezas que se acumulan en ellos. Además, después de una buena sesión de vapor, los productos para el cuidado de la piel penetran mucho mejor. Eso sí asegúrate de que después de unos minutos te laves la cara con agua fría para que así cierres los poros. Image zoom Cortesía Facial Steamer for Home Facial Sauna Spa Sinuses BPA Free Warm Mist Face Humidifier, de Lanove. $39.99. Amazon.com. Image zoom Cortesía 3-in-1 Nano Ionic Facial Steamer, de Pure Daily Care. $49.95. Amazon.com. Image zoom Cortesía Pro Facial Steamer, de Dr. Dennis Gross. $149. Dermstore.com. Lo mejor de todo es que cómo esta herramienta se ha vuelto tan popular, que hay varias opciones disponibles en el mercado y la mayoría vienen acompañadas de un kit te ayudará a extraer las impurezas de una manera más fácil. Así es que ya sabes, esta increíble herramienta te hará extrañar menos las visitas al spa.

Close Share options

Close View image Esta herramienta hará que extrañes menos las visitas al spa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.