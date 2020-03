La marca Vans lanza una colección de ropa y zapatos para personas con autismo Parte de las ganancias serán donadas a una organización. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El autismo es una enfermedad que achaca a millones de personas alrededor del mundo y aunque gracias a los avances médicos es mucho lo que se ha logrado para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Pero nada es demasiado para ayudar a que vivan lo más cómodo y felices posible. Por eso la marca Vans creó una increíble colección de ropa y tenis dirigida a esta comunidad que es a veces olvidada por las grandes compañías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Autism Awareness Collection fue diseñada con elementos sensoriales como una paleta de colores relajantes y otros detalles enfocados en el sentido del tacto y el sonido. “Con este proyecto Vans celebra los aspectos únicos de todas las personas”, expresó la marca en un comunicado que publicó en su website. “Diseñada exclusivamente con el trastorno del espectro autista en mente, esta línea de calzado supercómodo incluye elementos sensoriales y una paleta de colores relajantes”. Los tenis tienen un diseño supermoderno, además de elementos supercool que los hacen muy llamativos para los más jóvenes. La colección incluye diseños clásicos, pero también algunos más coloridos y divertidos. Las camisetas, que también forman parte de esta increíble línea, también están hermosas y perfectas para los días más cálidos. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Lo mejor de todo es que parte de las ganancias que se obtengan de las ventas de esta colección a la organización A. Skate Foundation, que se dedica a enseñarle skatebording a niños con autismo. ¡Qué iniciativa tan bella! Los precios de los tenis oscilan entre $50 y $55, y los de las camisetas entre $26 y $28 en Vans.com. Advertisement

