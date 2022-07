Vanessa y Natalia Bryant se roban todas las miradas en el desfile de Dolce & Gabbana en Italia Ayer numerosos rostros conocidos se dieron cita en Sicilia para acudir al desfile de Dolce & Gabbana que celebraba los 10 años de su línea de alta costura llamada Alta Moda. Vanessa y Natalia Bryant fueron algunas de las personas que deslumbraron con sus looks. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ayer por la noche la firma de moda siciliana que dirigen Stefano Gabbana y Domenico Dolce celebró los diez años de su línea de alta costura, Alta Moda. En esta prestigiosa cita, más de cien modelos, actores y actrices rindieron homenaje a la ópera clásica Cavalleria Rusticana de Piero Mascagni en la plaza del Duomo de Siracusa, en la parte más elevada de la península de Ortigia. Entre los invitados de honor se podían destacar nombres como Mariah Carey, Kris Jenner, Drew Barrymore, Emma Roberts, Sharon Stone o Helen Mirren. Pero sin lugar a dudas, dos de las asistentes que se robaron todas las miradas fueron Vanessa y Natalia Bryant, quienes se encuentran pasando unos días juntas en Italia y muestran su complicidad allá donde pisan. Natalia y Vanessa Bryant Natalia y Vanessa Bryant | Credit: Instagram Como vemos en las imágenes compartidas en sus cuentas de Instagram, ambas lucen bellos vestidos de la marca italiana largos y ajustados, que les sentaban a la perfección. La mamá optó por un modelo con estampado animal de manga larga y pronunciado escote, mientras que la hija, lució espectacular con un vestido palabra de honor negro y flores bordadas. Vanessa y Natalia Bryant Vanessa y Natalia Bryant | Credit: Instagram La hija mayor de Kobe Bryant tiene un vínculo muy especial con su mamá desde que perdieron a su padre y a su hermana en el trágico accidente de helicóptero el 26 de enero del 2020. Han sido el mayor apoyo una para la otra para superar ese gran dolor, y por este motivo, Vanessa no duda en apoyar públicamente a su primogénita en todos los proyectos que ha comenzado en este tiempo. Desde su faceta como modelo, hasta sus comienzos en la University of Southern California en Los Ángeles. "¡Estoy MUY feliz por ti, Nani! Sé que papá está tan ORGULLOSO DE TI. ¡Estoy tan ORGULLOSA DE TI! Tu arduo trabajo y dedicación valieron la pena. Superaste el dolor más insoportable imaginable y lo lograste. Desearía que papá y Gigi estuvieran físicamente aquí para celebrar, pero sé que están aquí en espíritu. ¡Te queremos mucho!", fueron las palabras que Vanessa dedicó a su hija cuando comenzó su etapa universitaria. La modelo ha demostrado ser muy madura para sus 19 años y en una entrevista para la portada de la revista Teen Vogue, declaró que tanto ella como su mamá intentar ser el mejor ejemplo para sus dos hermanas pequeñas: "Lo hacemo s lo mejor que podemos. Para mis hermanas pequeñas estamos tratando de mantener ese recuerdo [de mi padre] para ellas. Y también tratando de recordar vivir todos los días de la manera en que él lo haría". Seguro que Kobe y Gianna están muy orgullosos de ellas desde el cielo.

