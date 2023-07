Vanessa Guzmán sorprende con una nueva foto en bikini y muestra su musculatura imponente ¡El bikini más diminuto que habías visto! Las nuevas fotos de Vanessa Guzmán te dejarán perplejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Guzman Vanessa Guzman | Credit: Mezcalent Vanessa Guzmán ha dejado a todos boquiabiertos con una reciente publicación en su popular cuenta de Instagram. En la foto - que ya cuenta con más de 50 mil likes - la vemos luciendo un diminuto bikini que resalta su musculosa figura, producto de su incursión en el mundo de la fisicoculturismo. A través de los años, Guzmán ha experimentado una transformación notable, pasando de los sets de televisión a convertirse en un ejemplo de disciplina y dedicación en el ámbito fitness. Reacciones de famosos y seguidores La reciente foto de la reconocida actriz de telenovelas en bikini ha generado reacciones diversas en el mundo del espectáculo. Varios famosos han aplaudido su figura musculosa, destacando su increíble transformación. Maribel Guardia comentó: "¡Wow, espectacular!" y la cantante Ana Bárbara escribió: "¡Eso comadre!". Incluso Carmen Aub le envió emojis de aplausos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Guzmán bikini Credit: Vanessa Guzmán IG vanessa guzman bikini. Credit: Vanessa Guzmán IG Por otro lado, los seguidores también han expresado su opinión. Algunos comentarios han sido críticos, señalando que no les agrada su aspecto actual pero respetan su libertad de hacer con su cuerpo lo que desee. Otros comentarios han sido positivos y la felicitan por su disciplina alimenticia y deportiva. De las telenovelas al mundo del fitness Antes de su destacada incursión en el fisicoculturismo, la madre de José Eduardo y Uberto, fue una reconocida actriz en el mundo de las telenovelas. Durante años, cautivó a los espectadores con su talento en producciones como Soltero con hijas e Infames. Sin embargo, Guzmán decidió emprender un nuevo camino, uno que la llevaría a desafiar sus límites físicos y a forjar una figura envidiable. El proceso de transformación La transición de actriz a fisicoculturista no fue tarea fácil para Vanessa Guzmán. Requirió dedicación, disciplina y un enfoque total en su entrenamiento y alimentación. A través de un riguroso programa de ejercicios y una dieta estricta, logró moldear su cuerpo y ganar músculo. Su proceso de transformación ha sido admirable y ha despertado la admiración de muchos en el mundo del fitness. Reconocimientos y premios La dedicación y el esfuerzo de la artista en su trayectoria como fisicoculturista no han pasado desapercibidos. Ha participado en diversas competencias y ha cosechado múltiples premios por su destacado desempeño. Su compromiso con el fitness ha sido reconocido por expertos y por sus seguidores, quienes la elogian por su admirable disciplina y perseverancia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Guzmán sorprende con una nueva foto en bikini y muestra su musculatura imponente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.