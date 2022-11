Vanessa Bryant se vistió de Catrina para celebrar el Día de los Muertos y recordar a su hija y a su esposo La esposa del fallecido basquetbolista Koby Bryant lucía espectacular con el espectacular disfraz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día de los Muertos es una celebración milenaria llevada a cabo en varios países latinoamericanos, siendo México el país que más elaborado y majestuoso lo hace. En Estado Unidos esta celebración también se ha vuelto muy popular y cada año miles de latinos que viven aquí le crean un altar a los seres queridos que ya no están y celebran este día por todo lo alto. Muchos también aprovechan esta fecha, que está muy cerca del día de Halloween, para disfrazarse de Catrina, un personaje muy emblemático de la cultura mexicana. Eso fue exactamente lo que hizo Vanessa Bryant, quien aprovechó esta importante celebración para rendirle tributo a su fallecido esposo Kobe Bryant y a su hija Gigi. En una serie de fotos y videos que publicó en su cuenta de Instagram, Bryant aparece vestida de pies a cabeza como toda una Catrina y la verdad es que lucía increíble. "Amor eterno, Día de los muertos, Kobe y Gigi", escribió la viuda del basquetbolista junto a un video que hizo en uno de los murales que le hicieron a su amado esposo y a su hija. Bryant llevó un vestido negro de manga larga en forma de corsé en la parte superior y falda vaporosa de tul. Por supuesto, su cara estaba espectacularmente maquillada como toda una Catrina y en su cabeza tenía una corona de flores doradas y una aureola del mismo tono. La parte más sentimental de su disfraz fue el corazón morado que tenía en la parte frontal con el número 2 y las 24 estrellas que decoraban la aureola, en honor al deportista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lily Martínez gracias por hacerme este vestido y esta corona para el Día de los Muertos. El amor y los detalles que le pusiste a esto, no han pasado desapercibidos", escribió la empresaria en una de sus publicaciones. "El #2 en mi corazón sagrado para mi Gigi, la aureola de baloncesto dorada decorada con 24 estrellas para mi esposo, y las seis mariposas en mi corona de rosas, para mi familia". Vanessa Bryant celebrando el dia de los muertos Credit: Instagram/@anessabryant Vanessa Bryant celebrando el dia de los muertos Credit: Instagram/@anessabryant Vanessa Bryant celebrando el dia de los muertos Credit: Instagram/@anessabryant Vanessa Bryant celebrando el dia de los muertos Credit: Instagram/@anessabryant Vanessa Bryant celebrando el dia de los muertos Credit: Instagram/@anessabryant Vanessa Bryant celebrando el dia de los muertos Credit: Instagram/@anessabryant En ese día, Bryant también realizó una cena en su casa a la que invitó a algunos amigos cercanos, entre ellos, la actriz Jessica Alba quien también llegó vestida de Catrina. Sin duda alguna, una manera muy bonita de recordar y celebrar la vida de su esposo y su hija.

