Vanessa Bryant anuncia nueva asociación con Nike y el primer lanzamiento será en honor a su hija Gigi La viuda del atleta anunció también que todas las ganancias anuales de las ventas de los diseños en honor a su hija serán donadas a su fundación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido muchas las emociones que ha experimentado Vanessa Bryant desde el momento en que su esposo Kobe Bryant y su hija Gigi perdieron la vida cuando su helicóptero se estrelló en Calabasas, California. Desde entonces, la viuda del legendario basquetbolista se aferra a los recuerdos para mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos. Otra cosa que también quiere mantener viva Bryant, es el legado que dejaron su esposo y su pequeña. Para eso, son varios los proyectos que tiene en puerta, entre ellos continuar la relación que tenía el deportista con Nike, una que al parecer va a continuar intacta por mucho tiempo. La viuda eligió su cuenta de Instagram para anunciar que continuará trabajando con dicha marca para que así, tanto los deportistas como los fanáticos puedan seguir usando el calzado del desaparecido atleta. "Estoy muy orgullosa de que los zapatos de mi esposo son todavía los más usados por los jugadores en las canchas de la NBA y siguen siendo los más deseados por los fanáticos alrededor del mundo", escribió Bryant en dicha red social. "Con esta nueva asociación, muy pronto los fanáticos van a tener acceso al producto Nike de Kobe y Gigi por muchos años. Nike [estará] donando el 100 por ciento de las ganancias anuales de los zapatos de Gianna a nuestra Mamba and Mambacita Sports Foundation". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Bryant expresó que junto a Nike estará creando un centro de basquetbol en el sur de California para que atletas jóvenes desarrollen sus habilidades. Este tendrá la misma dirección y mentalidad que el Mamba Center. El primer lanzamiento de esta unión va a el par de tenis modelo Kobe 6 Porotro Mambacita Sweet 16, en honor a Gigi, quien este año habría cumplido 16 años. "Yo se que este es un momento muy inspirador para los fanáticos de mi esposo y mi hija", escribió en la publicación. "Aprecio mucho a todos y cada uno de ustedes".

