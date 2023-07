Valeria Mazza a sus 51 años deslumbra en bikini durante sus vacaciones en Marbella Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Valeria Mazza disfruta del sol y el mar de Marbella junto a su familia Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group ¿Ya la viste? Valeria Mazza desafía el tiempo: a los 51 años luce espectacular en traje de baño. Empezar galería Marbella se rinde ante Valeria Mazza Valeria Mazza disfruta del sol y el mar de Marbella junto a su familia Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La icónica modelo argentina Valeria Mazza está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Marbella junto a su familia, donde el sol y el mar son los protagonistas. A sus 51 años, Valeria luce simplemente espectacular en bikini, irradiando belleza y confianza. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Eduardo Verástegui: barriga llena, corazón contento Eduardo Verástegui conversa con amigos después de almorzar en Studio City Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El productor de la cinta Sound of Freedom, Eduardo Verástegui, conversando con amigos después de almorzar en Studio City. 2 de 7 Ver Todo Alessandra Ambrosio de vacaciones en Ibiza Alessandra Ambrosio se toma selfies durante sus vacaciones familiares en Ibiza Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group La modelo brasileña Alessandra Ambrosio tomándose selfies durante sus vacaciones familiares en Ibiza. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jesse & Joy se suman a la conservación de la vida silvestre Jesse & Joy - El mundialmente famoso San Diego Zoo recibió una visita muy especial Credit: Cortesía Jesse & Joy se tomaron un pequeño receso de su tour de verano 2023 para visitar el famoso San Diego Zoo, sumándose a la conservación de la vida silvestre en peligro crítico de extinción. El dúo aprovechó la visita para tomarse una foto del recuerdo junto al destacado publicista de Los Ángeles, Raúl Becerra-Llamas. 4 de 7 Ver Todo Famosos en Miami Kim Kardashian en LIV Miami Credit: worldredeye.com Tras el debut de Messi con el Inter Miami, Miami vivió una velada estelar con la visita de reconocidos artistas, entre ellos Kim Kardashian, DJ Khaled, David e Isabela Grutman, quienes se dieron cita a LIV Miami para disfrutar de un buen momento entre amigos y buena música. 5 de 7 Ver Todo Andrés Palacios y Sofía Castro grabando Tierra de esperanza Andrés Palacios y Sofía Castro en una escena de la telenovela "Tierra de Esperanza Credit: Mezcalent Andrés Palacios y Sofía Castro grabando una escena de la telenovela Tierra de esperanza, producción de José Alberto "El Güero" Castro que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katie Holmes dando un paseo en La Gran Manzana Katie Holmes con camiseta blanca y leggings negros habla con su celular rojo después del gimnasio en NY Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La actriz Katie Holmes fue fotografiada dando un paseo en Nueva York ataviada con una camiseta blanca y leggings negros mientras hablaba por teléfono. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

