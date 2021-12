Empresaria ECO: los tips de belleza vegana de Valeria Hinojosa Conoce la chica boliviana que quiere transformar la industria del CBD Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valeria Hinojosa, influencer, empresaria y cocreadora de Intū Rituals, nos explica por qué los productos veganos pueden marcar la diferencia. Valeria Hinojosa, Intu Rituals Credit: Maria Fornieles ¿Por qué es importante la belleza orgánica? Nuestra piel absorbe todo lo que le ponemos y lo transporta a nuestra sangre. De nada nos sirve tener una dieta sana si a diario usamos productos de belleza que contienen ingredientes tóxicos. Al elegir opciones naturales, veganas, libres de crueldad [a los animales] y no tóxicas, no sólo estamos haciendo un voto para proteger a la naturaleza, sino que también nutrimos y alimentamos adecuadamente nuestra piel, células y órganos. ¿Cuál es tu rutina de cuidado diaria? Hace 7 años hice el cambio a un estilo de vida holístico y natural. Esto me llevó a educarme, a leer etiquetas y a investigar las marcas que elijo apoyar y utilizar. Sustentabilidad, medicina natural y belleza no tóxica se volvieron pasiones, energía y valores en mi vida. Mis mañanas empiezan con aplicarme un poco de nuestro aceite de CBD (Intū Rituals) a la cara. Luego, me hago un masaje de tres a cinco minutos con nuestro Gua Sha de acero inoxidable para fortalecer la producción natural de colágeno en mi piel. Después del Gua Sha, me paso un hielito (que preparo la noche anterior con aceites esenciales) por la cara por unos 15 a 30 segundos sin dejar el hielo en un solo lugar para evitar lastimar la piel. Esto ayuda a desinflamar y se siente delicioso por la mañana. Termino mi ritual de belleza usando la crema y aceite facial de Weleda, una marca holística y regenerativa que uso hace cinco años y me ha transformado la piel. Y para fortalecer mi sistema inmunológico, tomo una cucharadita de nuestro aceite de CBD. Sí, ¡se puede tomar y también aplicar al cuerpo! ¿Por qué decidiste crear tu propia línea de productos? Mi novio Santiago Tarditi y yo somos amantes de la medicina natural y la sabiduría ancestral. Los dos llevábamos tomando CBD por años pero ninguno logró conectar con una marca que esté alineada con nuestro estilo de vida sustentable y vegano. La mayoría de las compañías de CBD utilizan mucho plástico. Esta necesidad por rediseñar una industria que contamina nos guió a crear Intū. Una marca de rituales y de productos hechos con CBD cultivado al sol, libre de pesticidas, vegano, libre de crueldad animal, formulado con esencias naturales que le dan un sabor único, y empacado en botellas libres de plástico. Somos la primera marca en el mundo que desarrolló un aceite de CBD sin gotero, sin plástico, con materiales compostables y biodegradables y con un diseño de alta gama. Nuestras cajas de envío están hechas con cartón 100% reciclado, tinta vegetal y cinta adhesiva de papel con goma vegetal lo cual hace a nuestras cajas 100% compostables en casa. En vez de utilizar relleno de plástico, optamos por relleno de papel reciclado y nuestros rituales e instrucciones son impresos en papel reciclado con semillas (sí, lo pueden plantar en casa y les dará flores o hierbas). Cuéntanos de tu CBD oil: ¿Cómo lo usas tú? Lo hermoso de nuestro CBD es que se puede utilizar de muchísimas maneras. Para cada momento, ritual y necesidad diaria. En la mañana me lo aplico a la cara y también tomo una cucharilla cada día para fortalecer mi sistema inmunológico y por las noches me hago un té combinando agua caliente y dos o tres cucharillas del aceite. Tomo y disfruto esta infusión lentamente para relajarme antes de echarme en cama y dormir tranquila. También he usado nuestro CBD para crear lociones y bálsamos labiales hechos en casa o para masajes cuando tengo algún dolor muscular. El CBD es un suplemento natural que actúa como antiinflamatorio, relajante, desestresante y fortalece el sistema inmunológico. Santiago ama aplicarse un par de gotitas de nuestro CBD a la barba para limpiarla, nutrirla y mantenerla saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valeria Hinojosa, Intu Rituals Credit: Cortesía de Intu Rituals CBD Oil, de Intū Rituals. $105. inturituals.com Conoce más productos veganos en la última edición de People en Español.

