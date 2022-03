Valentino presenta en París una colección entera de color rosa La casa italiana presentó sus propuestas para este otoño invierno durante la Semana de la moda de París con famosos como Maluma y Zendaya en su front-row. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valentino desfile rosa París Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images En la Semana de la Moda de París hay espacio para todo tipo de espectáculos, desde el homenaje de Balenciaga a los refugiados ucranianos hasta el mensaje optimista de Valentino que llenaba la capital francesa de color y vitalidad, transformando el industrialismo del antiguo mercado Carreau de Temple en una fantasía rosada. La firma italiana presentó su colección otoño/invierno que para sorpresa de todos ha sido confeccionada en un solo color, creado además para la ocasión. El director creativo Pierpaolo Piccioli en colaboración con el instituto Pantone, ha ideado un nuevo tono de rosa al que han bautizado como Pink PP. En un ejercicio de menos es más, la variedad de la muestra monocromática ha residido en los tejidos y las siluetas. Con la elegancia y la feminidad por bandera, hemos podido ver trajes con troquelados, modelos camiseros con cola, voluminosos abrigos largos, vestidos evasé con bordados de pedrería, flores tridimensionales, pantalones palazzo, enterizos de brillos, blusas de tul y encaje, chaquetas de esmoquin, gabardinas con lazos y faldas acampanadas… todos en el color Pink PP. Diseños clásicos con una interpretación vanguardista que ha llegado a conquistar a las generaciones más jóvenes. De hecho, una de sus musas es la actriz Zendaya, quien optó por la firma italiana para pisar la alfombra de la última edición de los Oscars. Para el desfile, la protagonista de Dune posó con un traje de dos piezas de la nueva colección con apliques florales y unos zapatos de punta cuadrada y vertiginosa plataforma. En primera fila otras celebridades como las también actrices Vanessa Hudgens y Vanessa Kirby, la cantante Anitta, o el colombiano Maluma, quien optó por una original chaqueta estampada y una blusa morada de la marca anfitriona. Maluma y Zendaya en primera fila Valentino desfile rosa París Valentino desfile rosa París Left: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Right: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images "El rosa es una forma de libertad que quizá no existe en ningún otro lugar en el reino del color, afirmó Piccioli sobre el tono en un comunicado. Según el creativo, el objetivo de diseñar todo en el mismo color era el de realzar la personalidad de quien luce los diseños. "La acumulación de elementos rosas es tal para, todo junto, sacar el carácter único de la persona, expresado por la cara y los ojos, y el trabajo de las prendas de vestir [...] La sustracción es, de hecho, amplificación, magnificar a ambos, el humano y la ropa. Una variedad de cuerpos, actitudes y físicos, resaltada por la paleta monocromática que traen la visión a la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de ser una paleta monocromática, se trata de una colección rica en tejidos y detalles: lentejuelas, jacquard, apliques, rasos, punto, plumas, brocados, organza, seda… en la que los accesorios han brillado con luz propia como los bolsos de mano acolchados con tachuelas y cadenas, y el calzado con inmensa plataforma. Accesorios Valentino desfile rosa París Valentino desfile rosa París Valentino desfile rosa París Left: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Center: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Right: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Cuando parecía que esta sobredosis de rosa no tenía final, el diseñador sorprendió en el intermedio con una réplica en negro de todos los diseños que habían desfilado en la primera parte. Una apuesta más sobria y más elegante si cabe, para su clientela más conservadora. Versión en negro Valentino desfile rosa París Valentino desfile rosa París Valentino desfile rosa París Left: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Center: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Right: Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Para cerrar el desfile, un sofisticado enterizo con escote corazón exagerado acompañado de guantes largos a juego y una larga capa de tul transparente que parecía dar alas a la modelo. Valentino desfile rosa París Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images ¿Qué te parece la apuesta de Valentino para el otoño? ¿Demasiado arriesgada o perfecta para ponerle un poco de optimismo a la situación actual?

