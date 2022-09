La hija de Salma Hayek cumple 15 primaveras. ¡Mira su increíble evolución! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Salma Hayek y su hija Valentine en Madrid Credit: Europa Press Entertainment / Contributor Valentina Paloma Pinault ya es toda una hermosa jovencita que cada vez se está pareciendo más a su madre. Aquí te presentamos las fotos que muestran su transformación física y el cambio en su estilo de vestir a través de los años. Empezar galería Amor de madre Este miércoles, la actriz Salma Hayek celebró por todo lo alto el cumpleaños número 15 de Valentina y compartió un tierno mensaje en el que expresó lo orgullosa que se siente de ser su mamá. "Feliz quince años a mi adorada quinceañera. Valentina eres mi todo, gracias por iluminar nuestras vidas con la fuerza de tu maravilloso espíritu. Es un privilegio ser tu mamá. Te amo con todo mi corazón", escribió en su cuenta de Instagram. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio En el set Salma Hayek y su hija Valentine bebé Credit: (Photo by Jeffrey Ufberg/WireImage) Desde que era muy pequeña, Valentina ya estaba en los sets de grabación acompañando a su mami. Con un año estuvo en el backstage de la famosa serie de comedia 30 Rock, protagonizada por Tina Fey. 2 de 8 Ver Todo Como Caperucita Valentina Paloma, Salma Hayek y Antonio Banderas Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Con un adorable vestido rojo y unas sandalias blancas, la pequeña a sus 4 años robó el corazón de los presentes en el estreno de la película Puss In Boots. ¡Tan linda! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Flash en la alfombra Salma Hayek y su hija Valentine en Madrid Credit: Europa Press Entertainment / Contributor Con 8 añitos, Valentina ya está desfilando por las alfombras rojas internacionales de la mano de su progenitora. En esta foto luce una falda de tachones rojo vino y una blusa rosada con un lazo en el cuello que usó para asistir a los Premios Mujer en la ciudad de Madrid. 4 de 8 Ver Todo Carita de ángel En el vaticano Credit: Photo by Franco Origlia/Getty Images Con sus 9 años, la pequeña se destaca por su sencillez a la hora de vestir. En esta foto lució un vestido de color lila con patrones en colores blanco, amarillo y verde mientras acompañó a su mamá y papá, Francois-Henri Pinault a la presentación del seminario 'Un muro o un ponte' a cargo del Papa Francisco en el Vaticano. 5 de 8 Ver Todo Look deportivo World Premiere of Disney's 'A Wrinkle In Time' Credit: Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney A sus 11 añitos, Valentina sigue llevando estilos minimalistas. Para el estreno de la película de Disney A Wrinkle in Time, optó por una sudadera negra y unos pantalones deportivos. Aquí sonríe al lado de la presentadora y empresaria Oprah Winfrey. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Del mismo molde Valentina Paloma y su madre Credit: Getty Images / Emma McIntyre / Staff Para el estreno de la película Eternals, ya con sus 13 años, Valentina ya comienza a lucir físicamente mucho más como su progenitora. ¡Nos encanta el vestido de lunares! 7 de 8 Ver Todo De negro Valentina Paloma Credit: Photo by Anthony Ghnassia/Getty Images For Balenciaga Con su estilo minimalista y modesta personalidad se le vió en el desfile de Balenciaga a principios de año en Francia vestida completamente de negro. ¡Bellísima! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

