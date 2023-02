Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, sorprende con nueva imagen Valentina Paloma lució radiante en el show de Gucci en Milán Fashion Week con un nuevo look. ¡Ahora es rubia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valentina Paloma deslumbró en el show de Gucci durante Milán Fashion Week. La hija de la actriz mexicana Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault llegó con un nuevo look. La adolescente ahora es rubia platinada y optó por un cabello ondulado, con ondas tipo playa. Valentina, de 15 años, estuvo acompañada de su media hermana Mathilde Pinault y sus famosos padres. Aunque su madre es famosa por su melena trigueña, a Valentina le gusta jugar con la moda y su tono de cabello. La hemos visto antes con el pelo castaño claro pero nunca un rubio tan pronunciado. ¿Será que quiere saber si en realidad las rubias se divierten más? "Es maravillosa y la aventura de descubrir su evolución y como la cabeza se le mueve —y como se va transformando y creciendo y evolucionando— ha sido fascinante", dijo Salma Hayek a People en Español sobre su hija. "Trato de ser muy respetuosa, no solo de su privacidad, sino de quien es ella y en quien se transforma, y no ser una persona que le tiene que estar diciendo todo el tiempo: 'Tienes que ser así'. Si no darle el espacio para que descubra quién es ella sin mis prejuicios, sin mis expectativas. Guiarla, pero al mismo tiempo no imponerle una imagen de quien yo quisiera que ella fuera". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Valentina paloma Credit: (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci) Valentina ha expresado su deseo de ser actriz y directora de cine. "Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir", dijo Valentina a Vogue México cuando adornó la portada de la revista con su madre. Valentina paloma salma hayek Credit: (Victor Boyko/Getty Images for Gucci) Al mirar sus recientes fotos, no cabe duda que Valentina ya no es una niña y cada vez tiene su estilo propio más marcado.

