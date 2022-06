¡Valentina Ferrer maravilla en Paris Fashion Week! Aquí todos sus looks Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Valentina Ferrer, J Balvin, Paris Fashion Week Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Junto a su media naranja, J Balvin, la modelo argentina lució guapísima y dio lección de estilo en todos los desfiles que asistió. No te pierdas estos momentos fashion. Empezar galería Presumiendo piernas Valentina Ferrer, J Balvin, Paris Fashion Week Credit: Dominique Charriau/WireImage Impactó en el show de Givenchy con un minivestido gris de la marca, botas altas y un bolso a juego. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Cool y chic Valentina Ferrer, J Balvin, Paris Fashion Week Credit: Gaby Deimeke La pareja vistió atuendos monocromáticos de Louis Vuitton, Valentina en uno de inspiración street style en un tono verde azulado. 2 de 6 Ver Todo Colores vivos Valentina Ferrer, J Balvin, Paris Fashion Week Credit: Gaby Deimeke Divina lució la mamá de Rio vistiendo un vestido ceñido de KIDSUPER y botas rosas de VETEMENTS. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Cuero casual Valentina Ferrer, J Balvin, Paris Fashion Week Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Nos encantó el look monocromático negro que eligió la exmiss Argentina para el desfile de Rick Owens. 4 de 6 Ver Todo Encaje dramático Valentina Ferrer, J Balvin, Paris Fashion Week Credit: Gaby Deimeke Romántico con un toque punk, este vestido de VETEMENTS con botas Prada fue perfecto para la presentación de Comme des Garçons. 5 de 6 Ver Todo Gabardina clásica Valentina Ferrer, J Balvin, Paris Fashion Week Credit: Gaby Deimeke Para el desfile de Dior, portó esta pieza clásica diseñada por la marca junto a una camiseta blanca y jeans anchos. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

