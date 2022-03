Agua Bendita lanza nueva colección y Valentina Ferrer es la protagonista de la campaña La novia de J Balvin lucce espectacular en las fotos de la campaña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valentina Ferrer sigue dando pasos agigantados en el mundo de la moda, y además de participar en importantes pasarelas, también ha logrado convertirse en imagen de importantes proyectos, siendo el más reciente junto a la importante marca Agua Bendita, conocida por sus espectaculares trajes de baño. Ahora la compañía colombiana lanza su primera colección de ropa streetwear en cuya campaña publicitaria, Ferrer es la protagonista. "Estoy muy emocionada de ser parte de esta campaña. Amo lo que Agua Bendita ha construido a través de los años", cuenta en exclusiva la modelo. "Su equipo está compuesto por mujeres latinas empoderadas y es realmente un honor estar trabajando con ellas". Esta primera colección streewear de la marca, que incluye 18 piezas, tiene una perspectiva global y busca romper estereotipos. En ella reinan los tonos pasteles, estampados florales y rayas. Las piezas tienen detalles hechos a mano. También puedes encontrar accesorios como gorras, sombreros y bolsas, al igual que sets de pantalón y tops con capucha, y bodies, entre otras prendas supercool y modernas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN coleccion streetwear de agua bendita, valentina ferrer Credit: Daniel Garzee coleccion streetwear de agua bendita, valentina ferrer Credit: Daniel Garzee coleccion streetwear de agua bendita, valentina ferrer Credit: Daniel Garzee coleccion streetwear de agua bendita, valentina ferrer Credit: Daniel Garzee coleccion streetwear de agua bendita, valentina ferrer Credit: Daniel Garzee "Estamos re-definiendo la autenticidad, una [colección] de streetwear con etilo y sensibilidad, pero siempre con la visión final de Agua Bendita", dicen Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez, fundadoras de la marca colombiana. "Detalles hechos a mano, minimalistas y llenas de intuición. Streetwear no se ha acabado, está evolucionando".

