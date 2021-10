Valentina Ferrer comparte la rutina de ejercicios que la ayudó a recuperar su figura después del embarazo La modelo argentina, que hace poco lanzó su propia línea de productos, solo tiene tres meses de haber dado a luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses Valentina Ferrer ha estado en boca de todos, y no solo por su relación sentimental con J Balvin, sino también por su belleza e increíble figura. La modelo argentina, quien hace unos meses le dio la bienvenida a su primer hijo junto al cantante, ha sorprendido a todos con lo rápido que recuperó su figura después de dar a luz. Por eso no podíamos perder la oportunidad de hablar con ella para que nos contara cómo en tan poco tiempo ha logrado volver a tener ese increíble cuerpazo. La modelo, quien hace poco lanzó Kapowder, una línea de productos para el bienestar físico y mental, compartió con nosotros una de las rutinas de ejercicios que la ha ayudado a mantener esa envidiable figura, al igual que algunos de sus suplementos favoritos, los cuales usa para estar en óptimas condiciones tanto por dentro como por fuera. "[Tomar] probióticos es algo para mí vital de todos los días para no tener gastritis y [para] el cuidado intestinal. Todo es natural, los he usado también en el embarazo", cuenta la empresaria acera de los productos de su línea. "Por acá tenemos electrolitos. A las personas que viajan mucho, entrenan demasiado, siempre necesitamos, para mantenernos hidratados, los electrolitos que son fundamental y muy importantes". Kapowder, Valentina Ferrer Credit: Cortesía Vitality, de Kapowder. $32. kapowdersuperfood.com Kopowder, Valentina Ferrer Credit: Cortesía Saviour, de Kapowder. $58. kapowdersuperfood.com Luego de tomarse sus suplementos, Ferrer se va directo a ejercitarse en el gimnasio Dogpound, en Nueva York, lugar en dónde también entrenan famosos como Anita y Ricky Martin, y dónde Ferrer suda la gota gorda todos los días. No te pierdas el video al inicio del artículo para conozcas un poco más a la guapa argentina y veas su fácil y efectiva rutina de ejercicios.

