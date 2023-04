Valentina Castro Rojas: una joven modelo hispana a seguir De la humilde población de Tumaco en Colombia a las lujosas pasarelas de París en Francia, conoce la historia de esta chica que debutó recientemente en el desfile de Louis Vuitton Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valentina Castro Rojas, logró cumplir el sueño de ser modelo y mostrar su talento en una de las pasarelas más prestigiosas de la semana de la moda en París. Esta hermosa joven afrocolombiana, nació en la humilde población de Tumaco, en el departamento de Nariño, ubicado al sur de Colombia. Desde niña siempre tuvo la esperanza de salir adelante y traspasar fronteras. Confiaba que su físico le daba las calificaciones necesarias para intentar una carrera en el mundo del modelaje con su estilizada figura de maniquí y sus facciones perfectas de muñeca. Valentina Castro - Louis Vuitton : Runway - Paris Fashion Week Valentina Castro - Louis Vuitton : Runway - Paris Fashion Week | Credit: Estrop/Getty Images Siguiendo su instinto tuvo la oportunidad se hacer un casting y casi de la noche a la mañana, con la magia de los sueños, empacó su vida en una maleta y salió rumbo a Francia para debutar en el desfile de Louis Vuitton, marca legendaria que dirige hoy día Nicholas Guesquiere y que se presentó en el museo de Orsay el pasado mes de febrero. Gracias a sus dotes, talento y belleza, conquistó a los agentes luego de presentar su casting, y estos le dieron la oportunidad de su vida. Su primer paso como modelo lo dio en noviembre de 2022, cuando un cazatalentos la contactó. Valentina, sin creerlo todavía le contó a su madre María Rojas sobre la propuesta, quién exigió poder acompañarla y estar con ella en su viaje a República Dominicana, lugar donde tendría el primer acercamiento y prueba de talento. Todo fluyó y para febrero del presente año se oficializó su inicio como modelo de la agencia Nefer Models. Así se dio el gran salto, de las humildes calles de Tumaco a las lujosas pasarelas de París, de las sencillas sandalias a los tacones de diseñador. "Toda mi vida fue en sandalias y solo ahora es que manejo los tacones, fue algo difícil pero no sé, en la agencia de Nileny Dipton me enseñaron de una manera que se me hizo tan fácil y aprendí rápido, ahora cualquier zapato que me ponga yo lo manejo", así recuerda la joven su transformación en una entrevista concedida en Colombia a la cadena televisiva RCN. El éxito en la capital francesa en el desfile de Louis Vuitton no le fue esquivo, pues los directivos de la marca encantados con ella le ofrecieron más actividades en el futuro, desde nuevas pasarelas, hasta sesiones de fotos y viajes a otros destinos como Corea donde la marca tendrá también presentaciones. Valentina Castro - Louis Vuitton - RTW Fall 2023 Valentina Castro - Louis Vuitton - RTW Fall 2023 | Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images Y así con su maleta cargada de sueños, unos cumplidos y otros por cumplir, regresó a su natal Tumaco donde fue recibida como una celebridad por su familia y su comunidad. "Tengo el compromiso de terminar mis estudios", dijo en la entrevista televisiva. "Desde hace un año estudio en la nocturna. Una de mis metas es graduarme y terminar el bachillerato pues además del modelaje también tengo más metas", confirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando culmine su promesa, Valentina de 16 años, viajará de nuevo a París y después a Corea. Según expresó la joven, la casa de modas Louis Vuitton, cuenta con ella para trabajar por un largo tiempo. Te felicitamos Valentina, orgullo no sólo de tu tierra sino hispano, prueba de que los sueños se cumplen ¡Vamos a por más!

