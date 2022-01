La firma de labiales Valdé, primera marca de belleza en presentar una colección en el metaverso La marca creada por la empresaria peruana Margarita Arriagada presentó su nueva colección durante una fiesta en Decentraland en la que estuvimos presentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valdé presentación decentraland metaverso Credit: Captura Decentraland Valdé es una marca de belleza única en el mundo. Inspirada por el poder que otorga un labial a una mujer y el deseo de homenajear a su madre, la empresaria peruana Margarita Arriagada, quien durante años ocupó un alto cargo en Sephora, decidió lanzar su propia marca en otoño del 2020. Se trata de unos lápices labiales presentados en una artística armadura metálica que resalta al mismo tiempo la feminidad y la fuerza de la mujer, y que se pueden utilizar hasta el infinito con sus diferentes recambios. Sostenibles, versátiles y funcionales, cuentan con 11 tonos enriquecidos con ingredientes que cuidan tus labios a la vez que los embellecen. Ahora, la firma acaba de presentar su nueva colección Divine Collection en el metaverso, concretamente en la plataforma Decentraland, una de las más conocidas donde ya se han celebrado otros eventos como el Open de Australia y donde tendrá lugar la primera Metaverse Fashion Week , convirtiéndose en la primera marca de belleza que realiza una presentación de este tipo. Una tendencia al alza, como ya hemos visto con grandes nombres de la moda como Tommy Hilfiger, Nike o Zara, que ya han presentado colecciones exclusivas para este universo paralelo. La parte más interesante de esta iniciativa es que no se queda en lo virtual, sino que tiene una parte física y otra digital, leo que se conoce en este mundo como phygital. En la física está la Crystal Armor collection, las nuevas armaduras talladas a mano por artesanos peruanos en cristales semipreciosos: cuarzo blanco, amatista y cuarzo rosa. Minerales escogidos para honrar a las mujeres y su poderosa energía. Se han elaborado 34 piezas, cada una de ellas toma 96 horas de trabajo. Una auténtica obra del arte hecha para coleccionar y durar para siempre, con la idea de ser un legado intergeneracional. Valdé presentación decentraland metaverso Credit: Cortesía En la parte digital, encontramos una serie de obras de arte digitales en formato NFT (tokens no fungibles, por sus siglas en inglés) realizadas por diferentes artistas que muestran distintas diosas griegas -Calíope, Atenea, Iris y Tyche- en un entorno protagonizado por los cristales semipreciosos que forman los estuches físicos. Valdé presentación decentraland metaverso Credit: Captura Decentraland De esta manera, Valdé ofrece la oportunidad a sus clientes de hacerse con una hermosa carcasa, recibir la colección completa de los recambios y un año de suministro de su tono favorito de pintalabios; además de otras ventajas digitales entre las que podemos encontrar las obras de arte NFT, acceso a experiencias virtuales VIP, accesorios para vestir a su avatar en el metaverso, conversaciones con los artistas y acceso prioritario a futuros eventos. "Viendo como la tecnología blockchain empodera a los artistas a tener más control sobre su trabajo, crear un legado y registrar su autenticidad, sabíamos que podíamos impactar en [el metaverso] para bien, y crear algo increíble mientras lo hacemos", dijo la fundadora de Valdé, Margarita Arriagada. Valdé presentación decentraland metaverso Credit: Captura Decentraland Con el componente social siempre en mente -la marca ya destina el 1% de sus beneficios a iniciativas sociales que promueven la igualdad, mentorizaje y consultoría a mujeres emprendedoras-, Arriagada ha creado Valdé Collective con la esperanza de crear una comunidad de apoyo para artistas femeninas, diseñadoras y emprendedoras del mundo de la belleza. Además, los beneficios de las ventas se destinarán a apoyar económicamente a las artistas del colectivo procedentes de las comunidades latinas, negras, indígenas y LGBTQ+; así como a la creación de una beca, Valdé Beauty Grant, para emprendedoras latinas en la industria de la belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentación de la colección tuvo lugar el pasado jueves en la galería de arte virtual Ainsley, en Decentraland, donde además de poder admirar la sobras de arte, los asistentes tuvimos la oportunidad de disfrutar de la sesión musical de la latina Serena Ellis, productora de música y artista 3D, quien ejerció de Dj en la fiesta, así como conversar con otros participantes. Puedes encontrar más información sobre el colectivo y sobre cómo comprar estas obras de arte en la web de la marca.

