Verano hot: todo lo que necesitas para tus vacaciones en la playa Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería verano, belleza, moda Credit: Getty Images Si estás planificando tu viaje o sueñas con un día en el mar, ¡estos esenciales no te pueden faltar! Empezar galería El esencial esenciales verano, productos, moda, belleza Credit: Cortesía Todo los días bajo el sol deben de empezar con un buen protector solar. A nosotras nos encanta esta nueva fórmula Coppertone Every Tone SPF 50, específicamente creada para eliminar el matiz blanco que dejan algunos bloqueadores en las pieles más oscuras. Coppertone, Every Tone Sunscreen Lotion, $9.29. Target.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Rostro protegido esenciales verano, productos, moda, belleza Credit: Cortesía Para la tez, nos encanta usar este producto que previene el daño del sol y el envejecimiento a la misma vez. Pavise, Dynamic Age Defense SPF, $148, pavise.com 2 de 9 Ver Todo Marca tendencia esenciales verano, productos, moda, belleza Credit: Cortesía ¿Ya tienes tu traje de baño ideal? Este diseño es muy favorecedor para la silueta y los colores vivos serán los más populares de la temporada para la playa. Lulus, Myrna Bright Red One-Piece Swimsuit, $70, lulus.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Pareo perfecto esenciales verano, productos, moda, belleza Credit: Cortesía Podrás ir directo de la playa a salir con esta propuesta sensual de punta de ganchillo. Lulus, Strolls in the Sand Beige Crochet Midi Swim Cover-Up, $59, lulus.com 4 de 9 Ver Todo Gafas chic esenciales verano, productos, moda, belleza Credit: Cortesía ¡No te pueden faltar un buen par de gafas! Opta por estas de diseño sofisticado y precio increíble. Forever 21, Tortoiseshell Aviator Sunglasses, $6.39, forever21.com 5 de 9 Ver Todo Melena de sirena cabello, verano Credit: Cortesía Deja el alisador en casa y goza tu cabello al natural con este spray del tamaño perfecto para tu equipaje. Not Your Mother's, Travel Size Beach Babe Texturizing Sea Salt Spray, $2.99, ulta.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un look fresco verano, belleza, moda Credit: Cortesía "Este modelo de mangas onduladas y hombros al descubierto es justo lo que necesitaba para mi próxima escapada fuera de ciudad; es fresco, suave y me encanta que me da la sensación de bailar con el viento", Leonela Taveras, Digital Producer People en Español.

Tiare Hawaii, Sydney Maxi Dress, $125, tiarehawaii.com 7 de 9 Ver Todo Accesorio atlético verano, belleza, moda Credit: Cortesía "Este accesorio es el complemento perfecto para mi estilo de vida ¡siempre en movimiento! Me encanta su diseño inteligente, minimalista y su pantalla táctil de colores vibrantes. Es fácil de usar y muy práctico a la hora de darle seguimiento a mi estado físico", Leonela Taveras, Digital Producer People en Español. ITouch Wearables, ITouch Air 3 Smart Watch, $55, itouchwearables.com 8 de 9 Ver Todo Bolso ideal esenciales verano, productos, moda, belleza Credit: Cortesía Y por supuesto, no puede faltar el bolso para llevar todos tus esenciales. Nosotras elegimos uno que es fácil de lavar y tiene muchos bolsillos para tenerlo todo bien organizado. Dafne Dover, Vida Cotton Tote Bag, $175, dagnedover.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

