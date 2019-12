Descubre los beneficios de las uvas y el vino para cuidar tu piel Desde la piel a las pepitas, mira cómo puedes aprovechar al máximo las propiedades de este ingrediente natural al alcance de todos. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo se aprovecha de las uvas en materia de belleza. Todo. Así lo deja claro nuestra experta en moda y belleza, Kika Rocha, que esta semana ha viajado a Italia desde donde nos trae un reportaje en el que explica todos los beneficios que las uvas y el vino tienen para nuestra piel y nuestra salud. Si eres amante del vino, toma nota. Entre las propiedades de las uvas de las que se puede aprovechar más nuestra piel es que son muy ricas en antioxidantes, de hecho muchas marcas recurren a distintas partes de la uva para formular sus cremas para prevenir manchas, proteger del sol y la contaminación y hacer frente a los signos del envejecimiento. Mascarilla facial de avena y uvas. Nescesitas: 5-10 uvas verdes

2-3 cucharadas de copos de avena “Se mezclan en el procesador y se aplica en todo el rostro, cuello y manos”, explica. “Esta mascarilla es maravillosa para hidratar y desinflamar la piel”. Image zoom “De la cáscara de las uvas rojas se obtiene el resveratrol, un potente antioxidante”, cuenta sobre esta mascarilla que recomienda para dar más luminosidad a la piel. Necesitas: 5-10 uvas cuanto más rojas mejor

2 cucharadas yogur magro Igualmente, se mezcla todo en la licuadora antes de aplicarlo en la cara entre diez y quince minutos. Según recomienda Rocha, las semillas de la uva son excelentes exfoliantes y mezclados con aceite de almendras pueden ser un mini tratamiento fabuloso para librarte de células muertas e hidratar en profundidad zonas rebeldes como codos y rodillas, de los que muchas veces nos olvidamos.

