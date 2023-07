¿Zapatos o arte? Descubre qué diseñadores están cambiando la industria en Tacones de culto, de Úrsula Carranza La periodista peruana, y exdirectora de moda de People en Español, ha presentado su primer libro, inspirado por los diseñadores de calzado actual que redefinen el concepto de lujo con sus creaciones. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dentro de la moda y los accesorios hay un complemento que es capaz de marcar la diferencia en un look y simplemente nos fascina, hablamos por supuesto de los zapatos de tacón. La periodista Úrsula Carranza, quien fuera directora de moda y belleza de PEOPLE en español, ha presentado su primer libro inspirado precisamente en la artesanía del calzado. Tacones de culto: talento excepcional en el diseño de zapatos repasa la vida y obra de 24 diseñadores contemporáneos que triunfan en esta industria gracias a su talento único. "Es una celebración de este accesorio icónico del mundo de la moda y una celebración del talento de los diseñadores y su trabajo", comentó la autora en nuestro show People VIP. "Ellos están estableciendo un nuevo estándar en cuanto a originalidad, creatividad, innovando y cambiando el panorama del calzado". Úrsula Carranza presenta libro tacones Úrsula Carranza en la presentación de su libro Tacones de culto en Barcelona, España. | Credit: Cortesía La periodista peruana ha creado un festín visual, una experiencia inversiva posible gracias al tamaño del libro, que permite admirar hasta los más intrincados y pequeños detalles de cada pieza. Pero con sus entrevistas personales a cada uno de estos diseñadores, ha creado también una ventana para la inspiración. "Son perfiles que resaltan el trabajo de estos creadores de los que se puede aprender mucho, algunos están consagrados, otros no, pero todos tienen una historia inspiradora". Desde firmas internacionales mundialmente conocidas como Christian Louboutin, Jimmy Choo o Stuart Weitzman, a nombres menos familiares para el público general como Souliers Martinez, Andrea Wazen o Zyne, todos estos creadores tienen varios puntos en común. En primer lugar, sus piezas combinan la tradición artesana en la confección, modernidad en cuanto al uso de materiales y la manera en la que adaptan al pie de la mujer, y precisión en el diseño, lo que las convierte en obras de arte por sí mismas. Atemporales y hermosos, estos zapatos son muestra del ingenio de sus creadores y objeto de culto de sus poseedoras. Para Carranza, entre los 24 nombres presentes en su libro, 10 ocupan un lugar especial en su corazón por tratarse de diseñadores latinos. "Fue una sorpresa darme cuenta de que los latino no solamente están surgiendo con fuerza en el mundo de la moda, sino también en el calzado, me quedé impresionada". Entre ellos encontramos a las peruanas Flor de María Rivera -quien acaba de lanzar nueva colección- y Jessica Butrich; los colombianos Edgardo Osorio - de Aquazzura, adorada por las celebridades-, y Laura Cepeda; la mexicana creadora de Maison Skorpios, -las botas que luce Lily Collins en Emily in Paris son de esta marca-, las venezolanas Andrea Gómez y Alepel -con piezas pintadas a mano por artista locales-; el puertorriqueño Edmundo Castillo -quien ha rejuvenecido la icónica firma Stuart Weizman-, el español Manolo Blahnik, favorito de Carrie de Sexo en Nueva York, y Souliers Martínez mitad español mitad francés. Úrsula Carranza presenta libro tacones Credit: Cortesía Estos diseñadores comparten la sofisticación en sus diseños, como puede apreciarse en el libro ya disponible en amazon.com, y la inspiración en sus países de origen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de fungir como directora de moda y belleza de PEOPLE en español, Carranza ha participado con regularidad en canales de televisión como CNN, Univisión y Telemundo, convirtiéndose en una figura influyente del mundo de la moda y un referente de la industria.

