Urban Decay lanzará colección de maquillaje en honor al cantante Prince La colección fue creada con la ayuda de algunos de los amigos más cercanos del desaparecido cantante. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La industria de la belleza no para de crecer. Cada día conocemos nuevas e innovadoras marcas que llegan al mercado con nuevas propuestas y con la promesa de dejarte más bella. Las colaboraciones entre famosos y populares marcas de moda o belleza también están a la hora del día. Ahora bien, nada más especial que una colección en un artista que ya no está con nosotros. Por eso nos emocionamos mucho al enterarnos que Urban Decay está a punto de lanzar una colección de maquillaje en honor al cantante Prince. No es un secreto que el desaparecido artista es recordado no solo por su increíble talento, sino también por sus originales atuendos y sus looks de belleza, en los que normalmente resaltaban sus ojos. Por eso, tiene mucho sentido que se le haga homenaje con una colección de maquillaje. "No podríamos imitar a alguien tan legendario como Prince y compararlo con una paleta, sería disminuir quien era. Es fácil decir superficialmente por qué esta colección tiene sentido: sus looks de maquillaje y un amor compartido por el morado", dijo Wende Zomnir, co-fundadora de Urban Decay. "Hicimos lo mejor que pudimos para incorporar su energía de una manera más profunda. Encontramos que su irreverente personalidad de no pedir permiso para ser quien era y hacerlo con tan audazmente, está muy alineado con nuestros valores de romper los moldes y abanderando todas las formas de belleza". De acuerdo con la marca, la colección fue creada con la ayuda de personas que fueron muy cercanas al cantante como su amiga Damaris Lewis y el fotógrafo y director Randee St Nicholas, quien trabajó junto él por tres décadas. De hecho, St. Nicholas fue encargado de hacer el arte de la campaña. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Prince, Urban Decay, coleccion de maquillaje Credit: Michael Montfort/Michael Ochs Archives/Getty Images La colección sale a la venta el próximo 27 de mayo en urbandecay.com y aunque todavía no sabemos cómo lucen los productos, estamos seguras de que habrá mucho morado.

