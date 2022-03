¿Buscas levantar tus párpados sin cirugía? Aquí el secreto El Dr. Campos nos cuenta sobre el UPNEEQ, un revolucionario tratamiento que lo hace posible Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los párpados caídos pueden afectar a las personas por diversas razones, desde causas cotidianas como la edad y la genética hasta otras más graves, como la parálisis. Si bien puede ser una fuente de inseguridad para muchos, existe un nuevo producto que promete ayudar a los pacientes que sufren de esta condición a levantar sus párpados sin cirugía. Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos contó cómo trabaja el UPNEEQ. ¿De qué se trata? UPNEEQ es el primer medicamento aprobado por la FDA para tratar la ptosis adquirida o caída de párpado, una afección en la que el párpado superior cae sobre el ojo. Tradicionalmente el tratamiento estándar para esta afección ha sido la cirugía, pero no todas las personas son candidatas para la misma. Por eso, estas gotas oftalmológicas ofrecen una alternativa a la cirugía ya que trabaja en un músculo que eleva el párpado, contrayéndose y permitiendo que el párpado se eleve entre dos y tres milímetros más que antes del tratamiento. Además, estas gotas tienen un efecto blanqueador en la esclera o parte blanca del ojo, lo cual hace que la mirada se vea más fresca. ¿Para quién es UPNEEQ? Este medicamento puede ayudar a mejorar el párpado caído leve y moderado en adultos que tienen ptosis adquirida o relacionada con la edad, de igual forma a aquellas personas que experimentan la caída del párpado como efecto secundario al tratamiento con Botox. Sin embargo, no funcionará para pacientes que tienen los párpados caídos debido a un exceso de piel, cejas caídas o una lesión ocular subyacente o problemas nerviosos. Ciertos pacientes, incluidos aquellos con enfermedades cardiovasculares o presión arterial alta, deben consultar a su proveedor de atención primaria antes de tomar este medicamento. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia también deben consultar con su médico. ¿Posee efectos secundarios? En realidad, es un medicamento con un alto perfil de seguridad. Pero puede haber efectos secundarios muy leves que incluyen ojo seco, irritación ocular o enrojecimiento, visión borrosa y dolor de cabeza, pero los estudios han demostrado que los mismos son muy poco frecuentes. ¿Cuál es el costo? El costo de UPNEEQ es alrededor de los $200 por 45 aplicaciones individuales. Eso sí, toma en cuenta que debes asistir a una cita de evaluación por un profesional, lo cual puede tener un costo asociado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… Es importante tener en cuenta que UPNEEQ es un medicamento recetado, por tanto, se precisa una evaluación previa para saber si calificas para usarlo. En estudios clínicos, se ha demostrado que cada dosis (una gota por día) es eficaz entre seis a ocho horas. Por tal motivo, solo debe usarse según lo prescrito: una dosis, una vez al día. Para aquellos que usan lentes de contacto, es importante aplicar UPNEEQ 15 minutos antes de ponerse los lentes. Pero como siempre les digo, es importante que un profesional determine el momento adecuado para aplicártelo y que siga sus recomendaciones.

