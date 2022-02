Ralph Lauren y Skims entre las marcas que llevarán los atletas en los Juegos Olímpicos de Beijing Como siempre, Ralph Lauren confeccionó los uniformes que llevarán los atletas durante la ceremonia de apertura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los juegos olímpicos de invierno en Beijing ya están a la vuelta de la esquina y los atletas están más que preparados para demostrar sus habilidades. Además de estar físicamente preparados, los distintos equipos tanto de Estados Unidos como de otros países ya tienen sus respectivos uniformes, confeccionados por diferentes marcas de renombre. Este año, y como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, Ralph Lauren fue el encargado de confeccionar el uniforme oficial de todos los atletas estadounidenses, quienes llevarán el atuendo durante la esperada ceremonia de apertura de los juegos. El uniforme lleva los clásicos colores rojo, blanco y azul, y están diseñados con un material que responde a los diferentes cambios de temperaturas. Otra que regresa a apoyar el equipo de su país, es Kim Kardashian junto a su marca Skims, con la que creó ropa interior, piyamas y loungewear para todos los participantes. Marcas como Columbia Sportwear, Volcom y Spyder también crearon uniformes para algunas de las disciplinas. Team Olimpico, Beijing 2022 Credit: Instagram/Team USA Lo más cool es que las marcas también crearon pequeñas colecciones similares o idénticas a las que crearon para los atletas, y estas están disponibles en sus respectivas páginas web. Así que si quieres apoyar a tu equipo, puedes hacerlo llevando una de estas piezas.

