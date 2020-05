Una nueva plataforma con lo mejor de la moda colombiana ¡Lo vas a querer todo! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que en las últimas temporadas Colombia se ha convertido en sinónimo de lo cool, en cuanto a moda, música y cultura se refiere. Accesorios, ropa de baño, artesanía, bolsos, carteras y también ropa de vestir y de noche a la última, ¡todos quieren un pedacito de Colombia en su armario! Teniendo este fenómeno en cuenta, la emprendedora Ana María Zuñiga ha creado a Moda Lab, una plataforma fashion orientada al comercio electrónico y la tecnología, que ofrece una selección muy curada de ropa, decoración y accesorios a cargo de los diseñadores y marcas top del país, como Adriana Castro, Palma Canaria, Verdi, Laura Dávila, Renata Lozano y muchas más. “Como ingeniera industrial y ex consultora de transformación digital y experiencia de cliente, noté una brecha entre la oferta excepcional de diseño colombiano en tiendas físicas y su disponibilidad en canales en línea. Aquí es donde, de la mano de mi pasión por la moda y el arte, vi una oportunidad para canalizar estos productos de alta calidad a través de una experiencia de compra en línea fluida y personalizada, a miles de hogares en Colombia y el mundo. Así nació la inspiración de este sueño llamado Moda Lab”, explica su directora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de años de investigación, Moda Lab llega para convertirse en un aliado de marcas con propósito, mientras que trabaja incansablemente por impulsar la moda colombiana de la mano de la tecnología. “Creo firmemente en el talento local, en que está ocupando un espacio muy importante en el mundo, pero también pienso que debemos seguir dando pasos grandes en temas digitales. Me gusta sentir que desde Moda Lab estamos poniendo nuestro grano de arena a contruir un mejor futuro para la industria del país”, dice Zuñiga. No te lo pierdas en modalab.co

