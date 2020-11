Close

¡Una imparable Thalía arrasa con su nueva y brillante colección de botas! Pocas horas después de su lanzamiento, la nueva colección de la cantante ya está en boca de todos y se ha convertido en uno de los productos estrella de este Black Friday. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya están aquí! Son los nuevos y radiantes modelos de botas de Thalía, una colección recién salida del horno que ya está en Macys y que en apenas horas de su lanzamiento son todo un reclamo. No podría ser de otra manera tratándose de la cantante que, una vez más, ha puesto todo su amor y corazón en esta prenda que llega al mercado cargada de color, brillo y mucha originalidad. Pertenecen a su exitosa Thalia Sodi Collection con la que lleva años deleitando con prendas para realzar la belleza y sensibilidad de la mujer. Para presentarla, Thalía eligió un vestido mitad morado y mitad rojo con el que deslumbró una vez más. La también actriz aprovechó la llegada del Black Friday para anunciar el lanzamiento de su más reciente creación con la que ha vuelto a brillar, y nunca mejor dicho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada se le resiste, música, televisión, moda... Thalía es una todoterreno que sigue sorprendiendo a su público para bien. ¡Felicidades por esta nueva y fascinante colección, ideal para esta Navidad!

Close View image ¡Una imparable Thalía arrasa con su nueva y brillante colección de botas!

