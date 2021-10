Este producto te ayudará a mantener el fabuloso bronceado que adquiriste durante el verano En solo dos horas puedes adquirir ese color bronceado sin tener que exponerte al sol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El verano ya quedó atrás y las temperaturas más frías ya empezaron a invadir muchas de las ciudades de Estados Unidos, llevándose así ese bronceado que tanto nos gusta. Si bien algunos tienen planes de irse de vacaciones a la playa, otros no tienen la misma suerte. Pero si no te vas pronto a algún lugar paradisíaco, no te preocupes porque también es posible mantengas ese tono bronceado todo el año. Para lograrlo existen productos como los bronceadores en polvo o en crema que ayudan a darle color al rostro. Ahora bien, si quieres que ese bronceado y ese glow que en el rostro sea más creíbles, también debes ponerle color al cuerpo. Para eso existen una gran variedad de autobronceadores corporales que funcionan de maravilla y te dejan luciendo como si hubieras disfrutado de unas increíbles vacaciones. Lo mejor de todo es que con estos autobronceadores, los resultados se pueden ver incluso en solo dos horas y todo sin la necesidad de exponerte a los dañinos rayos del sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más recomendable es que antes de aplicar el autobronceador te des un buen baño y exfolies la piel de todo el cuerpo. De esta manera, el color queda más parejo. También es importante que te lo apliques antes de dormir para que el producto puede trabajar toda la noche. Eso sí, procura no tener sábanas blancas porque algunos las pueden manchar. Bondi sands, autobronceador Credit: Cortesía La marca australiana bondi sands es experta en este tipo de productos. De hecho, tiene uno de los mejores autobronceadores. Hablamos del Self Tanning Foam, un producto superfácil de usar, pero mejor aún, muy efectivo. Es uno de sus productos más populares y tiene increíbles reviews. También lo puedes usar en el rostro, pero sin abusar. Tampoco debes aplicar mucho en los codos y las rodillas. Estas partes son normalmente más oscuras y no necesitan tanto producto. Así es que, si se te antoja lucir un bronceado saludable y natural, sin necesidad de exponerte al sol, esta es una excelente alternativa. El Self Tanning Foam, de bondi sands cuesta $24 y lo consigues en bondisands.com

