Si tienes la piel grasa este facial casero te hará olvidar que no puedes ir al spa By Yolaine Díaz

Ahora que todas las cosas han cambiado, incluyendo la forma en que hacemos ejercicios y cómo nos cuidados la piel tanto de la cara como la del cuerpo, es importante seguir haciendo nuestra rutina de belleza tal y cómo lo hacíamos antes. Incluso, estando en casa es posible que necesites usar otro tipo de productos ya que la piel de algunas personas se puede resecar más, mientras que a otras se les pone más grasa. Por eso no nos podemos descuidar e incluso tener más cuidado.

Pero no podemos negar que en estos momentos las chicas que tienen la piel grasa se ven en más aprietos ya que necesitan mucho más la atención de un experto en la materia para que le haga una limpieza profunda y les deje el rostro como nuevo. Pero como ir a un spa no es posible en este momento, hablamos Evelyn Acosta, Esteticista y fundadora del Dermanova Spa en Miami, quien compartió con nosotros los pasos para llevar a cabo un facial en casa con ingredientes que ya tienes en tu cocina. 1 -Puedes aplicar azúcar con un poco de agua o aceite de coco en forma rotatoria por 2 minutos para un efecto exfoliante. 2- Preparar la piel. Recibe vapor en la cara para preparar la piel o toallas tibias, y déjalas puestas por 10 minutos. Image zoom Cortesía Facial Steamer, de Lonove. $35.99. Amazon.com. 3- Limpia los poros con claras de huevos. Luego del vapor o las toallas tibias, puedes poner claras de huevo en la piel y dejarlas actuar por 10 minutos. Esto ayude a eliminar impurezas del cutis, reducir las bolsas debajo de los ojos e hidratar el rostro. 3- [Prepara] una mascarilla de Avena y Miel. usa tres cucharadas de avena molida, 1 cucharada de agua tibia y 1 cucharada de miel. Aplicas la mascarilla por 20 minutos para hidratar profundamente. Esta fórmula sirve limpiador natural con propiedades antioxidantes. 4- Si tienes la piel enrojecida, límpiala bien y aplica bolsitas frías de té verde para quitar la piel enrojecida. Déjalas actuar por 10 minutos. Image zoom Extra Virgin Coconut Oil, de Garden of Life. Amazon.com. 5- Usa aceite de coco como humectante. Lo puedes aplicar en la noches como hidratante para amanecer rejuvenecida.

