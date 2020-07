Un dermatólogo comparte cinco consejos para retrasar el envejecimiento El doctor Paul Jarrod Frank es el autor del libro The Pro-Aging Playbook Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que la mayoría de las mujeres, y algunos hombres, batallan constantemente con los signos del envejecimiento en el rostro. Algo que tratan de atrasar lo más posible con la ayuda de productos y tratamientos que prometen maravillas. Por suerte algunos funcionan mejor que otro. Sin embargo, esa búsqueda constante de rutinas, ingredientes y demás, nunca para. Por eso hablamos con el doctor Paul Jarrod Frank dermatólogo cosmético, creador de a clínica dermatológica y estética P FRANK MD localizada en la ciudad de Nueva York y escritor del libro The Pro-Aging Playbook, para que nos diera algunos consejos acerca de las prácticas, los ingredientes que debemos buscar y los hábitos que debemos seguir para mantenernos por siempre jóvenes, o por lo menos para intentarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lee a continuación sus mejores consejos. 1- Vuelve a lo básico. Lo único que necesitas es un limpiador, un hidratante y protector solar. Si quieres agregar algo que sea anti-edad, agrega [un producto] que contenga retinol. 2- El sol es la principal causa del envejecimiento. Recomiendo hacerse tratamientos que remuevan el daño causado por el sol, como el procedimiento con láser. Tener una piel limpia es un símbolo de juventud y vitalidad. Eso es algo que yo le trato de dar a mis pacientes sin importar la edad. Les digo que inviertan en un tratamiento Fraxel al año en vez de [comprar] todos esos productos anti-edad. 3- Fraxel es el Ferrari de los tratamientos de rejuvenecimiento con láser. Esta aparto ofrece mucha versatilidad, es fácil adecuarlo a los diferentes tipos de pieles y tiene la habilidad de penetrar cada capa de la piel. 4- Eres lo que comes. En el libro yo hablo de varias estrategias alimenticias con diferentes expertos. Las decisiones de estilo de vida que tomamos son la fórmula para tener una apariencia joven. La deshidratación y el exceso consumo de azúcar puede afectar la piel y causar arrugas. Si cortas estas cosas durante tus 20s y tus 30s, vas a lucir significantemente joven en tus 40s y 50s. 5- Las vitaminas C, A y E estimulan el colágeno para que la piel se mantenga firme. También los retinoides como Retín A son excelentes para aumentar la producción de colágeno. El ácido hialurónico es un hidratante que está presente en muchos productos para el cuidado de la piel. En el invierno, cuando la piel se pone más seca, los productos con este ingrediente son muy recomendables.

Un dermatólogo comparte cinco consejos para retrasar el envejecimiento

