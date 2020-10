Un documental contará la historia de cuatro de las supermodelos de los 90 Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington contarán sus increíbles historias en el mundo del modelaje. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien ahora hay una generación de modelos de pasarelas bastante conocidas, entre ellas Gigi y Bella Hadid, Kendall Jenner, Lineisy Montero y Hiandra Martínez, entre otras, no se puede negar que la época de oro de las modelos fue la década de los 90. Fue en ese entonces cuando en todas las revistas y los shows de moda solo veíamos las caras de Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista. Ellas y unas cuantas chicas más se ganaron el título de las Supermodelos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Son precisamente ellas cuatro las que pasaron a la historia como algunas de las mejores de todos los tiempos y a las que ahora podremos conocer un poco más gracias a que contarán su increíble historia en el documental The Supermodels, a presentarse en los próximos meses como parte de las nuevas series documentales de Apple Tv. “Tener finalmente la oportunidad de contar nuestra historia en colaboración con el brillante equipo de Imagine y bajo la dirección de Barbara Kopple, es tan emocionante para nosotras como esperamos que lo sea para ustedes”, escribió Evangelista junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram y en la que aparece junto a Crawford, Campbell y Turlington. “Me encantaría que la gente vea esto como una celebración de, no solo nuestras historias individuales, sino también de una poderosa amistad, de los sueños y de la perseverancia”. El documental, que todavía no tiene fecha de estreno, contará la historia de cada una ellas, empezando desde a década de los 80, pasando por su época de oro como modelos, hasta contar lo que es su vida ahora y los diferentes negocios a los que se dedican después de haberse alejado de las pasarelas.

