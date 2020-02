Un cirujano colombiano te dice lo que necesitas saber antes de someterte a una liposucción en el extrangero El cirujano asegura que las cirugías baratas no son una buena opción. By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La liposucción es una alternativa a la que muchas mujeres recurren para bajar de peso y tener una mejor figura. Aunque es una de las cirugías estéticas más comunes, someterse a ella todavía implica muchos riesgos. Sin embargo, la mayoría de las mujeres les hacen caso omiso a los consejos de los mismos cirujanos, quienes en muchas ocasiones las mujeres no guardan el reposo necesario y quieren hacerse varias partes del cuerpo en una misma operación sin medir las consecuencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como aquí en Estados Unidos existen más regulaciones a la hora de someterse a una cirugía como esta, muchas prefieren irse a países como República Dominicana o Colombia para así hacerse todo lo que quieren y verse como Barbie. Pero hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de irse a otro país a someterse a una cirugía estética y lograr los resultados deseados sin poner en riesgo su vida. Por eso hablamos con el cirujano colombiano Humberto Uribe Morelli, quien nos habló de todo lo que se debe tener en cuenta a la hora de hacerse una liposucción en otro país. “Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de realizarnos una cirugía plástica en el extranjero, es verificar que el médico sea un cirujano plástico certificado. Esto lo pueden hacer entrando a averiguar en el ministerio de educación de cada país o en las sociedades científicas principales de cada especialidad”, cuenta el doctor. “Lo segundo es que la cirugía se realice en clínicas o hospitales idóneos que tengas toda la tecnología y ofrezcan toda la seguridad necesaria para una óptima cirugía y una óptima recuperación”. No te pierdas el video al inicio del artículo para que te enteres de todo lo que debes saber antes de tomar una decisión tan importante y que podría poner tu vida en peligro. Advertisement

