Este es el único bálsamo labial que vas a necesitar esta temporada Pruébalo antes de que se te sequen y agrieten de más y se convertirá en tu mejor amigo esta temporada. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuidar la hidratación de los labios no es solo cosa de invierno. El ritmo frenético del día a día, las mil horas en espacios secos y cerrados como una oficina, la falta de hidratación (¡Hay que beber más agua!) son las principales causantes de que los labios se sequen y se agrieten. ¿Vas a perder la oportunidad de probar y presumir los lipsticks de otoño en los rojos, burdeos y marrones más de moda por culpa de unos labios secos? Te recomiendo este bálsamo hidratantes que he probado desde hace semanas, ¡y realmente funciona! Image zoom cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Balm dot com se ha convertido en uno de los bestsellers de la marca favorita de las "genzenials" y millenials más jóvenes, Glossier, y ahora entiendo por qué. En realidad no es solo un bálsamo labial, puedes aplicarlo también en la piel seca o irritada, pero yo lo uso en los labios y el resultado me ha sorprendido mucho. Este bálsamo multiusos es muy hidratante, tiene un toque de color super sutil y, lo mejor, no requiere mil y una aplicaciones, como la mayoría de los que he probado en el pasado, y se siente más como una crema que como un bálsamo de labios que suele tener una textura muchas veces pegajosa. Además del factor hidratante, Balm Dot Com está cargado de antioxidantes que protegen la piel de us labios de las agresiones externas y su último sabor-color, Berry, es irresistible. ¡Merece la pena! Balm Dot Com en Berry está disponible en glossier.com por $12 Advertisement

