Inspírate con la última tendencia en el mundo de los zapatos

¡Estamos viendo los kitten heels por todas partes! Únete a la moda de tacones bajos perfectos para el regreso a la oficina o para las chicas altas.

Estilo clásico

Un zapato esencial que podrás lucir en cualquier ocasión y con muchos atuendos diferentes. Lutana Pump, de Journee Collection. $54.99. dsw.com

Color impactante

Un diseño atemporal en un tono anaranjado perfecto que está marcando tendencia este otoño. D'Orsay Suede Kitten Heel Pumps, de Ann Taylor. $128.00. anntaylor.com

Estampado alegre

¡Nos encantan las piezas a cuadros escoceses para las fiestas! Esme Tartan Kitten Heels with Bow, de J. Crew Factory. $99.50. jcrew.com

Tono rosa

Quedarás divina con esta opción cómoda y económica. Slingback Kitten Heel Shoes, de Zara. $29.99. zara.com

Inspiración 80s

Una interpretación moderna de otra década cuando este estilo de tacón estuvo muy popular. Shimmery Slingback Heels, de Zara. $89.90. zara.com

Sandalias divinas

Estas sandalias de cuero rosa harán que el más sencillo traje luzca espectacular. Olga Slide Sandal, de Aeyde. $177.00. nordstrom.com

Verde neón

Acapara toda la atención con esta propuesta impactante y un minivestido. Sofiah 2 Sandal, de Jessica Simpson. $44.99. dsw.com

Flores y más

Con su estampado floral delicado, estas sandalias realzarán tu atuendo y te harán lucir muy femenina. Bow Slide Sandal, de Jeffrey Campbell. $62.48. nordstrom.com

