Megan Fox se une a la última tendencia de anillos de compromiso

Megan Fox, Jackie Kennedy, anillos de compromiso, toi et moi Credit: Pat Greenhouse/The Boston Globe via Getty Images; Instagram/Megan Fox

¿Conoces el estilo toi et moi? Aquí los detalles detrás de su simbología romántica y las celebridades que lo llevan

Megan Fox anillo de compromiso, toi et moi, Megan Fox Credit: Instagram/Machine Gun Kelly

Nos fascinó la joya divina que le dio Machine Gun Kelly a su media naranja. De acuerdo a Kathryn Money, vicepresidenta superior de comercialización y de mercado minorista en Brilliant Earth, "Los anillos Toi et Moi, o 'Tú y yo', tienen dos piedras preciosas colocadas una al lado de la otra, diseñadas para simbolizar dos almas que se convierten en una, ¡perfecto para Megan! Este diseño único ha sido una tendencia creciente entre las celebridades recientemente y anticipamos que será muy popular en los próximos años".

Jackie Kennedy anillo de compromiso, toi et moi, Jackie Kennedy Credit: Pat Greenhouse/The Boston Globe via Getty Images

Se supone que el estilo se originó en 1796 con el anillo que le presentó Napoleón a su esposa, Josefina. Desde ese momento, hemos visto a muchas parejas optando por el estilo, como John F. Kennedy y Jackie Kennedy.

Emily Ratajkowski anillo de compromiso, toi et moi, Emily Ratajkowski Credit: Instagram/Emily Ratajkowski

La modelo también nos maravilló con su anillo de dos diamantes de dos y tres quilates.

Solange Knowles anillo de compromiso, toi et moi, Solange Knowles Credit: Instagram/Solange Knowles

La hermana de Beyoncé compartió una imagen de su propio anillo de inspiración art decó.

Ariana Grande anillo de compromiso, toi et moi, Ariana Grande Credit: Instagram/Ariana Grande

El esposo de la cantante optó por una combinación divina de un diamante ovalado y una perla.

Kylie Jenner anillo de compromiso, toi et moi, Kylie Jenner Credit: Instagram/Kylie Jenner

Aunque no es su anillo de compromiso, la empresaria se unió a la tendencia con esta prenda que lleva en su dedo índice.

Copia el look anillo de compromiso, toi et moi Credit: Cortesía de Brilliant Earth

Si quieres llevar una pieza como las estrellas, considera esta opción de lujo. Maya Toi Et Moi Diamond Engagement Ring, de Brillant Earth. Precio a pedido. Brilliantearth.com

Opción económica anillo de compromiso, toi et moi Credit: Cortesía de Etsy

Sigue la tendencia sin tener que comprar diamantes con esta propuesta de menos de $100. Toi Et Moi Emerald Cut & Pear Cut Moissanite Ring, de Jewelrywind. $78.79. etsy.com

