De ahora en adelante podrás ir a recoger tus productos de belleza a la tienda Ulta más cercana La compañía busca volver un poco a la normalidad By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En este momento la mayoría de las ciudades en Estados Unidos tienen estrictas restricciones tanto para las personas como para los negocios, en un esfuerzo para detener Pero por suerte, las medidas tomadas por las autoridades han ayudado mucho para que las cosas vayan mejorando y gracias esas mejoras, algunas empresas empezarán a abrir sus puertas para recibir parte de sus empleados, al igual que algunos pequeños negocios que empezarán a funcionar nuevamente. Otros aún no han decidido cuando volverán a la normalidad, pero han optado por darle diferentes opciones a sus clientes. Ese es el caso de la tienda de belleza Ulta Beauty, que ha optado por abrir algunos de sus establecimientos solo para dar el servicio de recoger los productos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estoy muy emocionada de compartir que hemos empezado a ofrecer el servicio de recoger (curbside pickup) en tiendas selectas en las que hemos determinado que es seguro hacerlo”, dijo en un comunicado Mary Dillon, la CEO de la compañía. “La opción de recoger [tus productos en la tienda] es una versión extendida de nuestro servicio, ‘ordena online y recógelo en la tienda’. Así que los clientes que han usado eso, se encontraran muy familiar este proceso. Esta nueva y conveniente opción fue creada para poder entregar los esenciales de belleza de la manera más fácil y segura posible en el mercado en este momento”. La compañía ha seleccionado más de 300 tiendas alrededor del país y espera poder hacerlo en muchas más, por supuesto siempre tomando en cuenta lo que aconsejen las autoridades de cada ciudad. Este servicio, que se espera que también sea implementado en otras tiendas de ropa y productos de belleza, funciona de manera muy fácil. Solo tienes que hacer tu orden en Ulta.com y de inmediato puedes ir a la tienda que se te indique en el recibo que te enviarán a tu correo electrónico. Ya en la tienda solo tienes que pararte en la entrada y presentar la prueba de tu orden y un empleado te entregará tus productos. Claro está manteniendo la distancia y tomando todas las precauciones necesarias. El servicio lo están ofreciendo de 11 am, a 6pm de lunes a viernes. Así es que ya sabes, si te urgen algunos de tus productos de belleza y no puedes esperar a que lleguen en el correo, esta opción te caerá como anillo al dedo. Por el momento no han anunciado en qué momento abrirán los establecimientos para comprar de manera normal.

