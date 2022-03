Estas son algunas de las marcas de moda ucranianas más cool que puedes apoyar en este momento Esta también es una buena manera de apoyar a las ucranianos en este momento tan difícil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La situación en Ucrania nos tiene a todos al borde de un ataque de nervios. Y es que entre las noticias y los tantos videos publicados en las redes sociales, estas dos últimas semanas hemos estado con el alma en un hilo y rezando para que esta guerra se acabe de una vez por toda. Si bien la situación de los ucranianos tiene a todos muy angustiados y con pocas esperanzas, en estos momentos tan difíciles también hemos podido ver como mucha gente ha aportado su granito de arena para ayudar a los que han tenido que dejar su país y han salido buscando refugio en los países vecinos. A ese esfuerzo también se han unido muchas celebridades, algunas han decidido enviar emotivos mensajes a través de sus redes sociales, y otras, entre ellas Eiza González, la reina Letizia y Bella Hadid han optado por mostrar su apoyo mediante la moda. A González ya la hemos visto en dos ocasiones luciendo piezas de diseñadores de dicho país. "Usando una marca ucraniana para empezar mi tour de prensa para la película Ambulance" escribió la actriz junto a una foto, luciendo un elegante pijama rosada Sleeper. "Hermosas marcas pequeñas de Ucrania están realmente pasándola mal. Así que era crucial para nosotros de [apoyarlos]. Gracias por el set de mis sueños, perfecto para mis videollamadas en casa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eiza Gonzalez, ucrania Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Netflix Lo cierto es que son varias las increíbles marcas ucranianas que no la están pasando bien en este momento y que necesitan de todos nosotros para poder mantenerse a flote. Por eso, aquí te mostramos algunas de las marcas cuyos diseños enamoran a muchos y seguro te van a encantar. Ya sea aportando un granito de arena para apoyar a los refugiados, o comprar algún producto hecho en Ucrania, harás una gran diferencia. Sleeper la marca que promocionó González también es favorita de famosas como Kourtney Kardahian y Cholë Grace Moretz, y tiene los pijamas más chic en las que reinan el brillo y las plumas. Además, también ofrece coquetos vestidos. Ienki Ienki Esta marca hace los abrigos más cool y fabulosos, en especial para los que aman esquiar. Además, ofrece los accesorios perfectos para esos días en la nieve. La puedes encontrar en Farfetch ya que el por el momento su página oficial está desactivada. Vita Kin Aquí puedes encontrar piezas con siluetas relajadas y muy bohemias, al igual que vestidos superfemeninos. Lo mejor es que la mayoría de la ropa tiene un bordado muy emblemático de dicho país. Las piezas son hechas a mano en Kiev. Kachorovska Esta compañía hace hermosos accesorios a precios bastante asequibles. Además de tener la oportunidad de comprar las piezas que ya tienen en su colección, puedes hacer una orden a tu gusto y personalizada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas son algunas de las marcas de moda ucranianas más cool que puedes apoyar en este momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.