Conoce a las hermanas puertorriqueñas que le están dando una nueva identidad a la moda sostenible La jóvenes se están creando un nombre en el mundo de la moda de una manera muy original Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo está en un momento crucial y es hora de hablar de moda consciente. Por eso queremos resaltar la marca U ENVI, una marca con corazón puertorriqueño creada por las hermanas Brigitte y Adrienne Hedvat-Torres, quienes con su más reciente colección llamada “Para la Isla” tienen como propósito entregar un mensaje sostenible sin que su producción afecte a nuestra madre naturaleza. “Las dos trabajamos en moda de lujo desde una edad temprana [y eso] nos expuso a la cultura de la industria y sentimos la responsabilidad de hacer un cambio”, cuenta en exclusiva Brigitte. “A partir de esto unimos nuestros lemas Do you (enfócate en ti) y Wear what u want (usa lo que quieras), buscando fomentar el aprecio a lo que la madre naturaleza tiene para ofrecer. Eso nos llevó a desarrollar una inmensa devoción por nuestro hermoso planeta. Al unir estos valores creamos U ENVI, una marca de estilo de vida sostenible que abarca el amor propio”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La marca tiene un interesante significado, su nombre no salió de la nada, pues cada letra nos entrega información sobre moda sin género, el proceso de upcyle, lo universal y el medio ambiente. Esta interesante propuesta invita al cliente a vestir con colecciones atemporales y que se puedan combinar entre sí. Es decir, va en contra de la moda rápida ya que sus prendas se reutilizan y pueden durar mucho más para así sacarles el mayor provecho. Las diseñadoras, de ascendencia puertorriqueña y persa, se preocupan porque sus clientes se sientan identificados con cada una de las prendas. Image zoom Credit: Instagram/U Envi Image zoom Credit: Instagram/U Envi “[Nos hace diferentes] el uso de materiales recuperados, no compramos nada nuevo y todo lo que usamos es reciclado incluyendo lo q usamos para empacar y mandar las piezas. Parte de nuestra imagen es que todo lo que hacemos es una forma de arte, pintamos nuestros paquetes para que todos sean únicos como nuestra ropa y eso anima a nuestros clientes” cuentan las chicas. “[Además], no tenemos categorización de género y tratamos de hacer todo lo más versátil posible, lo que significa que se pueden usar las piezas en varias formas”. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Al igual que otros diseñadores en medio de este new normal, las chicas le están apostando al diseño de tapabocas, pero sin traicionar de su esencia. Estos están elaborados con materiales reciclados de bolsos donados por otros diseñadores. Pero, ¿hasta dónde quieren llevar su marca estas talentosas diseñadoras? “Esta marca es algo que siempre hemos imaginado hacer por nuestra enorme pasión por la moda y la sostenibilidad. En nuestra opinión esto es el futuro de la moda”, explica Adrienne. “Además de crear ropa, utilizamos nuestras plataformas de redes sociales para generar conciencia. Esperamos que ayude a crear un estilo de vida más amante hacia lo ecológico, a nuestro planeta, y que ayude a las personas de todo el mundo a amarse y creer en sí mismas” Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Hasta ahora U ENVI se compone de 3 colecciones, y algunas piezas personalizadas que se han logrado durante todo este proceso de creación de la marca. Los restos de tela y material de los artículos creados son guardados para luego utilizarlos en futuras creaciones. Entra a Uenvi.com para que conozcas mejor a las diseñadoras y su interesante propuesta.

