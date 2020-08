Entramos al clóset de Chiquibaby en Un nuevo día y no vas a creer de todo lo que nos enteramos La presentadora confesó que renta vestidos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Existen dos programas matutinos que son vistos a diario en la mayoría de las casas de habla hispana de Estados Unidos y en ellos están algunos de los presentadores más queridos de la televisión. Uno de estos shows es Un nuevo día que se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 am por la cadena Telemundo. Una de las presentadoras de este es la mexicana Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby y quien nos deleita cada mañana con los increíbles atuendos que lleva. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo elige los looks que se tiene que poner a diario? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Le pedimos a la presentadora que nos mostrara su camerino y que de paso nos contara cómo elige los fabulosos atuendos que usa todos los días. En el video Himonidis muestra el pequeño closet que tiene detrás de los estudios del programa y las cosas básicas que siempre mantiene ahí. “La verdad es que a mi me encanta el fashion, me encanta arreglarme El detalle es que, si somos honestos para cambiarte todos los días, lucir a la moda todos los días, lucir bien todos los días, y más a la hora que nosotros nos levantamos, de verdad que es un reto”, cuenta la presentadora. “Se necesitan muchas cosas, se necesita dedicarle tiempo y necesita gustarte”. Tanto a ella como a las demás chicas del programa las viste la estilista Claudia Zuleta y contrario a lo que muchos piensan, Chiquibaby no se queda con las piezas. Ahora bien, algo que sí nos sorprendió fue saber que además de usar las opciones que le ofrece la estilista, la presentadora también renta vestidos. Image zoom Instagram/Un nuevo día Image zoom Instagram/La chiquibaby Image zoom Instagram/La Chiquibaby Image zoom Instagram/Un nuevo dia Image zoom Instagram/Un nuevo día Image zoom Instagram/Un nuevo día “Yo tengo una compañía [a la] que le pago mensualmente [y] que me manda un par de vestidos y si me los aprueban, pues los ponemos dentro del look del día”, confiesa. “Entonces, rento vestidos”. El video la presentadora también habla de sus piezas favoritas a la hora de elegir qué ponerse para el show, al igual que de muchos otros detalles de su proceso diario para siempre estar regia ante los televidentes. No te pierdas el increíble video al inicio de este artículo. ¡Está buenísimo!

