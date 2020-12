Close

Este tutorial te muestra cómo lograr en casa dos de los peinados más chic que ha lucido JLo El estilista Emilio Uribe, quien ha trabajado con famosa de la talla de Beyoncé y Shakira, te muestra paso a paso cómo hacerte estos dos estilos y los productos que necesitas para que te quede perfecto. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las fiestas brindan la oportunidad perfecta para que te vistas fabulosa con piezas vestidos muy elegantes como los que tienen mangas tipo globo, o con encaje y transparencias, o mejor aún, mucho brillo. Y aunque este año todo será diferente, no hay excusas para no ponernos nuestros mejores atuendos, hacernos un maquillaje festivo y experimentar con ese peinado que en algún momento le vimos a nuestra estrella favorita. Ahora bien, sabemos que hacernos ese peinado de moda que tanto nos gusta, no siempre es tan fácil, por eso es una buena opción ver uno que otro tutorial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando hablamos de las famosas más copiadas, sin duda, Jennifer López se lleva el primer lugar, en especial cuando se trata de su maquillaje o sus peinados. Por eso le pedimos a Emilio Uribe, estilista de celebridades -ha trabajado con famosas de la talla de Beyoncé, Eva Longoria y Charlize Theron, entre otras- para que nos mostrara la manera más fácil de recrear dos de los looks más cool y modernos que ha llevado López. Image zoom Credit: Neilson Barnard/Getty Images Image zoom Credit: James Devaney/GC Images Image zoom Credit: Emma McIntyre/AMA2020/Getty Images for dcp El primer look es uno de los más populares del momento y ya lo han llevado muchas otras famosas como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Alejandra Espinoza y Chiquinquirá Delgado. Es un estilo moderno y chic que resalta el rostro. Uribe explica cómo lo puedes lograr y los productos que necesitas para que te quede perfecto. Image zoom Credit: Cortesía Dream Coat, de Color Wow. $28. colorwowhair.com Image zoom Credit: Cortesía Pop & Lock High Gloss Shellac, de Color Wow. $20. revolve.com Image zoom Credit: Cortesía UBe Hair Vitamins, de Emilio Uribe. $125. ubebeauty.com Image zoom Credit: Cortesía Platinum Silkening Gloss, de Kenra Professional. $22. ulta.com El segundo peinado es el que llevó López en la más reciente entrega de los American Music Awards y con el que dio mucho de qué hablar por ser diferente e inusual en ella, sobretodo porque la hacía lucir superfresca y juvenil. No te pierdas el video el video que preparó el estilista con todos los detalles de cómo lograr estos increíbles looks. ¡No tengas miedo y ponte a practicar!

