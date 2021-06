La maquillista de celebridades Claudia Betancur nos muestra cómo lograr el maquillaje perfecto para el verano Olvídate de los looks recargados y pesados. Este verano, apuesta por un rostro perfecto y presume piel con los productos más ligeros y refrescantes. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando suben las temperaturas, igual que nuestro cuerpo nos pide vestir ropa más fresca, en tejidos ligeros y siluetas vaporosas o mini, nuestro rostro también necesita respirar. Por eso, aunque amemos el maquillaje, debemos optar por utiliza menos productos, que se sientan livianos en la cara y huir de los looks recargados efecto máscara. Aunque es importante elegir los que prometen larga duración, porque en estas fechas solemos pasar el día entero fuera de casa, y lucir un maquillaje apropiado tanto para ir a la oficina como salir con amigas. La maquillista de celebridades Claudia Betancur, nos ayuda a crear un look perfecto para esta época: fresco, ligero, resaltando nuestra complexión y que nos servirá tanto para el día como para la noche. Con muy pocos productos podemos obtener resultados increíbles. El objetivo es lograr un rostro sin imperfecciones que sea el protagonista. Lo primero es preparar muy bien la piel hidratándola con humectantes, sueros o mascarillas. Una vez superado este paso vamos a comenzar con la base. Con el calor no apetece llevar bases pesadas que puedan engrasar nuestra piel. Por eso vamos a utilizar estos polvos que son también matificantes. Con una tecnología que difumina las imperfecciones de tu piel y disponible en 14 sombras diferentes, esta base compacta de textura ligera ofrece una cobertura media-alta, pero sin dejar efecto máscara. ¿Lo mejor? Que resiste roces, agua, calor y humedad, lo que la convierten en nuestra mejor aliada este verano. base, loreal, infallible, nuevo producto, 2021 Credit: Cortesía Infallible Up to 24H Fresh Wear in Powder Matte Finish, de L'Oréal Paris. $14.99. lorealparisusa.com Tal y como indica Betancur, la vamos a utilizar en tres tonos diferentes: el nuestro, uno más claro a modo de corrector/ iluminador y otro más oscuro para el contorno. Primero usaremos el claro en la zona de las ojeras, el párpado y alrededor de las aletas de la nariz. Zonas que suelen tener un color más oscuro o enrojecido. Con el tono de nuestra piel terminamos el rostro: la frente, las mejillas, la barbilla…. Y con el más tostado haremos el contorno para obtener un look bronceado y saludable. Lo mezclamos bien con una brocha para difuminar y conseguir un efecto natural. Después usaremos un pincel redondo en la parte exterior del párpado con el tono oscuro para crear el contorno del ojo y que se vea desinflamado y sin bolsas. También podemos aplicarlo a los lados del puente de la nariz, para afinarla, y alrededor de los labios para que se vean más gruesos. Es muy importante difuminar con una brocha. A continuación maquillaremos las cejas. Gruesas y pobladas es la tendencia que además se identifica con juventud, pues cuanto más jóvenes somos más vello tenemos en las cejas. Con este lápiz tenemos todas las herramientas necesarias para conseguir un look de tendencia. Con el extremo del cepillo, las peinamos hacia arriba, para ver donde nuestras tenemos huecos que rellenar. Después con el lápiz trazamos una línea recta, tomando como referencia nuestra nariz. Marcamos un pelo y sabemos que ahí debe empezar la ceja. Dibujamos una línea en la parte de abajo, la llevamos hacia el ángulo y rellenamos donde hace falta. Medimos con nuestro donde debe terminar la ceja. Productos clave: lápiz para cejas Brow Stylist Definer Waterproof Eyebrow Mechanical Pencil, $14.99, y gel transparente Unbelievabrow Longwear Brow Topcoat Waterproof Universal Transparent, $14.99. Ambos de LÓréal Paris. Después podemos utilizar un gel transparente para fijar la ceja y mantenerla en su sitio. Al no tener color, no variará el resultado obtenido con el lápiz. Para destacar la mirada, aplicaremos una prebase en las pestañas. Busca un rímel que te proporcione longitud y volumen. Como hemos contorneado el ojo no usaremos sombras y unas pestañas potentes son el mejor arma de seducción. Un buen consejo que nos da Betancur es poner el espejo en la parte de arriba para maquillar las pestañas de abajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los labios buscamos un efecto fresco, como de fruta recién mordida. Este labial de textura bálsamo con color de Lancôme, no solo proporciona un toque vivo en tonos veraniegos, sino que cuida esta zona tan delicada gracias a su fórmula con aceites naturales. Puedes extenderlo con las yemas de tus dedos para obtener un look más natural o aplicar varias capas con el propio pintalabios para un resultado más intenso. Por último, y aunque estos polvos de acabado aterciopelado y mate mantienen el look intacto durante horas, podemos usar un spray fiador del maquillaje, como este de Urban Decay para asegurarnos de permanecer perfectas todo el día.

