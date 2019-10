Conviértete en el personaje de Maléfica con este increíble tutorial Toma nota de todo lo que necesitas y lúcete este Halloween. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva de Maleficent: Mistress of Evil ha desatado una fiebre con todo lo que tiene que ver con el popular realizado por Angelina Jolie. Y la verdad, el estreno de la misma no pudo ser en mejor momento que ahora cuando estamos a punto de celebrar Halloween. En este momento son muchas las chicas que todavía están buscando ideas de disfraces que las conviertan en las más cool de la noche. Por eso este tutorial, recreando el maquillaje del popular personaje, te va a encantar y te a animar a hacerlo tu misma en casa. La talentosa vloguera Laura Sánchez recurrió al maquillaje para lograr recrear tan impresionante look. Entre corrector blanco, colores como el azul y el morado y mucha creatividad, la joven, quien se inspiró tanto en la nueva película como de la versión en caricatura, nos dejó sorprendidas con tanto talento. "Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de corrector blanco en todo el párpado y lo difuminamos bien con una brochita", explica Sánchez al inicio del video. "Esto lo hacemos para tener una base completamente limpia y uniforme para difuminar bien las sombras. Hace que las sombras duren más tiempo". Según muestra el video, la maquillista recurre a sombras en tonos azules y morados, para lograr el dramático look de ojos del personaje, al igual que llamativas pestañas y un delineador líquido en color negro. Su transformación es impresionante y con solo seguir el video que está al inicio del artículo, tú también lo puedes lograr. Toma nota de todo lo que necesitas y arriésgate a ser la fabulosa y misteriosa maléfica este próximo día de Halloween. ¿Te animas? Advertisement

