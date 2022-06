Tienes que ver este tutorial que copia el look de María Félix ¡y conviértete en la Doña! La maquillista Erin Parsons se transforma en una de las más grandes estrellas del cine mexicano imitando su icónico maquillaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida como María Félix, nació en Álamos, Sonora, el 8 de Abril de 1914 y se convirtió en uno de los iconos del cine mexicano a nivel mundial. Pero su fama no se debe solo a su labor como actriz y su larga carrera, durante la que filmó 47 películas en diferentes países, tales como México, Italia, Francia, Argentina y España. También ha pasado a los anales de la historia por su belleza. Hija de Bernardo Félix y Josefina Güereña: él, con sangre de indio yaqui, ella, de padres españoles. Una mezcla explosiva de la que surgió esta mujer con fuego en la mirada, una tez espectacular y unas llamativas cejas que convirtió en una de sus señas de identidad, así como su melena azabache y su hermoso lunar. Con un característico look de maquillaje en el que destacaban sus voluminosas y definidas pestañas y un labial rojo pasión, la Doña sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo lucir siempre bien que no pasa de moda. tutorial maquillaje María Félix Credit: QUINIO/Gamma-Rapho via Getty Images La artista del maquillaje Erin Parsons ha decidido rendirle un homenaje en su cuenta de Instagram y copiar el estilo de la actriz en un tutorial que ha sido muy aplaudido, especialmente por el público mexicano. Lo primero a lo que presta atención fue por supuesto a las cejas. La maquillista tiene un punto a favor, y es que el arco de las suyas es alto, igual que el de la actriz. Así que simplemente tuvo que peinarlas con un cepillo específico y un gel y luego terminar de rellenarlas con un lápiz. Para lograr la piel impecable que lucía la mexicana, Parsons emplea una prebase en textura suero, muy humectante; base, corrector y un tinte para emparejar el tono que además le ayuda a esculpir el contorno de su rostro y su nariz. Después con un delineador líquido marrón, se dibuja el delineado del ojo alargándolo al final para darle un aspecto rasgado y seductor. Con sus cejas llenas de rímel, emplea unas postizas abundantes en el párpado superior, y otras más espaciadas y marcadas en el inferior. A continuación, usa un poco de rubor en los pómulos y para los labios, delineador y labial rojo pasión. La maquillista no se olvida de copiar su lunar, y al final, suelta su melena que había recogido en grandes rulos para imitar el volumen de la Doña. ¿Qué te parece el resultado? Entre los comentarios, varias usuarias han expresado su admiración por María Félix y por el resultado. "Viva María, viva Erin, gracias por este homenaje, eres grandiosa", "Le has hecho justicia", "La Doña fue una auténtica belleza", "Como mexicana esto es… ¡bravo!", "Me ha emocionado", "Luces igual que ella, guapa", "Como latina cuyo padre es mexicano, gracias por esto", fueron algunos de los cientos de mensajes que le enviaron sus seguidoras. tutorial maquillaje María Félix Credit: George Karger/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la espera de que estrenen próximamente la serie sobre su vida en ViX+, interpretada por las actrices mexicanas Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara, las películas y la vida de la superestrella nos sigue inspirando y empoderando generación tras generación. ¿Te atreves a copiar su look?

