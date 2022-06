¿Cómo afinar la cara con maquillaje? ¡Checa este tutorial de Jomari Goyso y Danna García! El presentador español usó como modelo a la actriz colombiana para mostrar los trucos de la técnica del contorno. ¡OMG, tienes que ver el resultado final! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El maquillaje es sin dudas uno de los grandes aliados de la mujer a la hora de resaltar su belleza. En ese sentido, el presentador español Jomari Goyso ofreció un práctico tutorial sobre cómo estilizar los rasgos de la cara con la técnica del contorno, usando como modelo a la actriz colombiana Danna García. El conductor de Univision publicó un video en su canal de Youtube, en el que explicó que lo más importante para lograr un look natural es usar una base del mismo tono de la piel, aplicarla con los dedos o con una esponja mojada, para que el maquillaje se distribuya mejor y luzca hidratado. "Menos, es más, no necesitas usar corrector más claro", dijo Goyso. "Ese es realmente el secreto poner una base que parezca tu piel, pero que te cubra las manchas porque todos tenemos manchas, lo que pasa es que, aunque sean pequeñitas no se ven, pero cuando cubres con una base de tu tono queda perfecto y parece que no tienes maquillaje, que es lo que hacen las actrices de Hollywood". Jomari Goyso y Danna García Jomari Goyso y Danna García | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; Mezcalent ¿Cómo aplicar el contorno? El experto en belleza y empresario explicó que éste se coloca con una esponja en los ángulos del rostro: donde termina la barbilla, encima del pómulo [hacia arriba] y donde comienza la frente, para luego difuminar. Goysó enfatizó que las orejas y el cuello también deben de maquillarse para no parecer "un extraterrestre". Dijo que es recomendable usar un polvo marrón sobre las zonas oscurecidas con el contorno y finalizar con el polvo translúcido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a las pestañas postizas sostuvo que mientras más grandes y largas, más pequeño se verá el ojo. Su recomendación es usar las que se vean más naturales. Wow, qué bella quedó Danna, ¡nos encantó el resultado final!

