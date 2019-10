Sigue este paso a paso para conseguir el maquillaje de Halloween perfecto Sigue paso a paso este tutorial para conseguir la catrina perfecta en 5 pasos muy sencillos que cualquiera puede conseguir. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Que todavía no tienes disfraz para Halloween? No temas, con un look como el que nos propone el equipo de Glamsquad y que pusimos a prueba en los estudios de People en español no necesitarás mucho más que el maquillaje para ser la reina de la fiesta. Sigue el paso a paso y presta mucha atención al paso más importante: ¡desmaquillarse! 1. Con la piel limpia, cubre todo el rostro con un color blanco como Makeup Forever Color Cream Face & Body cream- gel color, utilizando una esponjita y un pincel para cubrir hasta el último rincón, como el contorno de los ojos. 2. "Es una fórmula muy cremosa por lo que luego es recomendable usar unos polvos matificantes que además fijen el maquillaje", explica Kelli Bartlet, directora creativa de Glamsquad. Para ello utiliza una brocha gorda dando toquecitos por toda la cara. Image zoom 3. Después, con una sombra azul marca los extremos de los ojos y otro color, morado en este caso, en el interior del párpado para conseguir un efecto de profundidad. La maquilladora utilizó dos colores de la paleta de sombras de Natasha Denona, un must entre los maquilladores y beauty adictos. 4. Con un delineador negro dibuja una línea el sobre el hueso de los ojos a modo cat eye, pero en mitad del párpado y exagéralo a tu gusto. Después traza un dibujo asemejando unas pestañas muy exageradas solo bajo uno de los párpados como ves en el video. 5. Dibuja un punto azul en la punta de la nariz usando el mismo color que utilizaste en los ojos. 6. Con una barra de labios o negra o maquillaje corporal en ese color, crea un labio de estilo arlequín pintando solo la parte central de tus labios y exagerando unos picos en el labio superior. 7. Remata el look con un toque de contouring, también en azul, y pintando las cejas de un color divertido y que haga contraste. Añade una pestaña postiza para aumentar el drama, ¡y listo! Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y después de la fiesta, ¿qué hacer al llegar a casa para no arruinar tu piel y tus almohadas? La maquilladora recomienda utilizar un desmaquillarte en crema para eliminar hasta la última gota de este maquillaje sin dejar tu piel irritada y seca. Ella utilizó la Fragrance Free Cold Cream Make-Up Remover, de Ponds, que se aplica con un algodón o toalla por todo el rostro y deja tu piel suave y limpia después de utilizar hasta purpurina o el maquillaje más pesado. "¡La purpurina es lo peor! Es lo más difícil de eliminar!", recuerda la experta. Advertisement

