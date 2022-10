Tutorial: copia este maquillaje de Catrina perfecto para el Día de Muertos La influencer mexicoamericana Claudia Candelas nos muestra paso a paso cómo recrear el maquillaje de este personaje del folclore mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acerca el Día de Muertos, una tradición mexicana cuya celebración se ha extendido a otros países por la migración, en la que se honra la memoria de los fallecidos. Además de los altares de muerto, donde se colocan fotos de los difuntos, velas y platillos de sus comidas favoritas entre otros objetos, en esas fechas también se elaboran recetas típicas como el pan de muerto o las calaveras de dulce. Uno de los personajes más famosos de este folclores es la Catrina, representada en vistosos trajes, artesanías y hasta en dulces. Nació como una sátira del ilustrador José Guadalupe Posada en forma de calavera con un sombrero ostentoso como crítica a las clases altas que tenían dinero en medio de la inmensa pobreza que atravesaba el país y originalmente se llamó "Calavera garbancera". Después, Diego Rivera la plasmó en uno de sus murales y se le bautizó como Catrina. Pues en México, "catrin" se utiliza para referirse a los hombres bien vestidos, quienes para Posada eran superficiales, sin alma, y por eso los representaba como calaveras. Este signo de rebelión se ha convertido en un personaje global, y su representación a través del maquillaje es uno de los más buscados para estas fechas. La influencer mexicoamericana Claudia Candelas, de la mano de Clinique, nos muestra cómo lograrlo paso a paso y ser el centro de todas las miradas. Maquillaje Catrina paso a paso Credit: Cortesía Clinique Preparar la piel con una hidratante y un corrector. Aplicar una base de maquillaje 2 o 3 tonos más claros que el de nuestra piel. Usar un polvo matificante para fijar la base y evitar los brillos indeseados. Con un delineador negro, dibujar dos círculos alrededor de los ojos y un corazón en medio de la frente. Rellenar esos círculos con una sombra en crayón, para resultar más fácil, y aplicar encima sombra en polvo, en colores con brillo. Con un delineador morado, dibujar pétalos alrededor de los círculos de los ojos. Para los labios puedes usar un pintalabios rojo intenso y encima un gloss. Emplea el mismo delienador de ojos para crear una sonrisa de esqueleto, alargando las comisuras de tus labios hacia las orejas y con líneas cruzadas encima. Puedes utilizar un rubor o incluso sombras de ojos rosadas para darte un toque de color en las mejillas. Como toque final, Candelas pegó unos cristalitos faciales que le dieron un toque chic y original a su maquillaje. Maquillaje Catrina paso a paso Credit: Cortesía Para eliminar cualquier resto de maquillaje y suciedad del rostro al final del día, limpiate con un bálsamo que además de limpiar en profundidad cuide tu piel, como esta edición especial Día de Muertos del Take the Day Off, de Clinique, decorada por la artista mexicana Melissa Zúñiga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te animas a copiar este maquillaje?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tutorial: copia este maquillaje de Catrina perfecto para el Día de Muertos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.