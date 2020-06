Sigue este tutorial de yoga facial para reafirmar la piel del rostro en minutos Practica esta serie de ejercicios faciales todos los días ¡y notarás el resultado! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ATanto si eres una beauty victim adicta a las cremitas y tratamientos o una amante de la belleza más natural y tradicional, esto te interesa. Pasados los 30 la mayoría de mujeres y hombres empiezan a experimentar signos de envejecimiento de la piel como el efecto descolgamiento o pérdida de firmeza. Aunque el uso diario de activos como ácido hialurónico, la buena limpieza e hidratación hacen mucho, últimamente se han puesto muy de moda técnicas como la gimnasia facial o el yoga facial para ayudar a mantener tonificados los músculos del rostro, igual que te preocupas de mantener firmes los del resto del cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana nuestra colaboradora experta en moda y belleza Kika Rocha nos propone un tutorial de yoga y ejercicio facial que puedes ver al inicio del artículo elaborado por la experta en la materia Juli Bravo, de Facial Fitness. ¡No te lo pierdas! "Hace un tiempo mi cara estaba muy caída, el párpado superior bajo, el surco nasogeniano muy marcado, mucha papada... porque tenía los músculos de la cara dormidos", recuerda la experta, que asegura que consiguió reafirmar su rostro y mantenerlo con una rutina de 12 ejercicios de yoga facial a diario y otra rutina de 12 ejercicios de automasaje facial que sigue tres veces a la semana. Además de los ejercicios que puedes hacer usando solo tus manos, también se han puesto de moda herramientas como los rodillos de jade o la gua sha que ayudan a hacer estos movimientos de forma precisa y aportan otros beneficios, como te explicamos en este post con la experta en la técnica china del Gua Sha facial, Sandra Lanshin, de lanshin Spa en Nueva York.

