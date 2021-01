Close

Trucos para que tus zapatos se vean como nuevos en el 2021 Con el cuidado correcto en casa y una visita regular a tu zapatero de confianza, tu calzado predilecto puede acompañarte durante muchos años. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Empieza el 2021 pisando firme en compañía de tus viejos amigos... esos zapatos que ya has amansado, que te han acompañado en mil aventuras y que pueden hacerlo durante más tiempo si les das la oportunidad. En esta vídeo entrevista con un experto en el tema aprenderás soluciones básicas para cuidar tu calzado. En Mamaroneck, New York donde resido hace décadas, Tony Banks, el zapatero local, un dominicano de pura cepa, es uno de mis grandes amigos desde hace 19 años. Con sus manos expertas, su técnica y su pasión por su oficio sabe hacer milagros para rescatar calzado masculino y femenino de todo tipo y prolongar su uso y vigencia. Por eso digo siempre que un buen sastre y un zapatero son los mejores aliados de tu imagen y tu bolsillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Kika Rocha Seamos realistas, la pandemia y la estadía en casa nos han dado tiempo para valorar y apreciar las prendas que poseemos en nuestro guardarropa. No es tiempo para gastar en artículos innecesarios sino más bien para pensar en rescatar aquellos que valen la pena y que con los cuidados adecuados tendrán mayor valor y vigencia. Tengo que confesar con orgullo que mi obsesión por cuidar mi calzado ha sido no solo cuestión de cariño por mis pare sino una manera inteligente de cuidar la inversión en estos artículos. Aquí encontrarás trucos simples para limpiar tu calzado dependiendo del material, piel, gamuza o charol, el uso de hormas para mantener la forma original, alternativas para preservar las suelas cambiarlas cuando están gastadas, el reemplazo de tacones y puntas, entre muchos otros. Image zoom Credit: Cortesía Kika Rocha Visita a tu zapatero local para rescatar aquellos pares de zapatos que merecen la pena. Lo más bello de todo es que estarás dándole a los expertos de un oficio tan noble y necesario un gran apoyo en su trabajo en momentos tan difíciles y particulares como estos.

